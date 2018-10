Oldenburg Jetzt ist die Meldung der NWZ offiziell bestätigt: Nächstes Jahr eröffnet die Burger- und Cocktailkette „Hans im Glück“ einen Standort in der Lange Straße 76 im Herzen der Oldenburger Altstadt. Im historischen Graf-Anton-Günther-Haus, in dem zuletzt Maredo war, heißt der Burgergrill seine Gäste dann auf über 200 Quadratmeter in der typischen Atmosphäre des Burgerlokals willkommen: Man isst quasi im Wald, in dem echte Birkenstämme treffen auf helles Eichenholz treffen.

Die ausgefallenen Burgerkreationen werden auf rund 200 Innensitzplätzen und 60 Außensitzplätzen serviert: mit Rindfleisch, Hähnchenbrust oder vegetarischen und veganen Bratlingen. Hinzu kommt ein großer Barbereich mit über 20 Cocktails mit und ohne Alkohol. „Wir freuen uns schon sehr auf die Eröffnung in Niedersachsen. Unser Team wird den Gästen in Oldenburg mit erstklassigen Burgerkreationen und Top-Service ein perfektes Genusserlebnis bieten“, kündigte Johannes Bühler, Geschäftsführer der Hans im Glück Franchise GmbH, am Dienstag an.

„Hans im Glück“ war schon einmal in Oldenburg – am Waffenplatz – gestartet. Das Lokal war im Zuge von Rechtsstreitigkeiten mit dem norddeutschen Partner aus Lübeck dann aber umgebaut und in ein „Peter Pane“ umgewandelt worden.