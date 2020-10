Tiefe Blicke in die Augen

Oldenburg „Mit Abstand der beste Weg, Nähe zu erfahren“ – unter diesem Motto steht eine Aktion, die am Samstag, 17. Oktober, von 13 bis 16 Uhr auf dem Schlossplatz stattfindet. Die Idee: Zwei sich völlig fremde Menschen setzen sich in gebotenem Abstand voneinander entfernt auf jeweils einen Stuhl und schauen sich dann tief in die Augen. „Am Ende sind wir uns alle ähnlicher, als wir es denken“, sagt Verena Dzur, die die Aktion veranstaltet. Für die Fragen gibt es Spielkarten aus dem Set von „deeper connection cards – Familie & Freunde“.