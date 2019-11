Oldenburg Nach kurzer, schwerer Krankheit ist die Oldenburgerin Heidi Beuss am 19. Oktober im Alter von 82 Jahren verstorben. Vielen Oldenburgern war sie als Tanz- und Gesellschaftskundelehrerin bekannt. Gelernt hatte sie unter anderem bei Paul und Margrit Krebs – einem der zur damaligen Zeit weltbesten Wiener-Walzer-Paare. Auch nach London, in die Wiege des modernen Tanzes, zog es Heidi Beuss.

Bis 2006 unterrichtete die Dame des Tanzes in der Traditionstanzschule Beuss. Generationen haben hier, zunächst an der Elisabethstraße, später an der Kaiserstraße, das richtige Tanzen erlernt. Später gab Heidi Beuss ihre Tanzschulräume auf und wurde in den Geschäftsbetrieb der Tanzschule Gehrmann in Oldenburg übernommen. Dort unterrichtete sie die vergangenen 13 Jahre und gab ihr unerschöpfliches tänzerisches Fachwissen weiter. Noch bis wenige Tage vor ihrem Tod unterrichtete sie und soll fast täglich im Tanzsaal gestanden haben.

Online kondolieren unter www.nwztrauer.de