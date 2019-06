Oldenburg Die Tage von Dr. Dirk Tenzer als Vorstandschef des Klinikums Oldenburg sind gezählt: Nach Informationen der NWZ wird der Mediziner das Haus bereits zum 1. Juli verlassen. Das Klinikum bestätigte die Informationen am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung. Die Trennung erfolge „in gegenseitigem Einvernehmen“, heißt es dort.

Die Geschäfte des größten Krankenhauses der Region soll übergangsweise Rainer Schoppik führen, der Tenzer seit November 2018 als Sanierer zur Seite steht.

Tenzer steht seit Monaten in der Kritik. Ihm wird die schwierige finanzielle Situation des städtischen Hauses angelastet; 2017 und 2018 schloss das Klinikum mit einem Millionen-Minus ab. Kritiker werfen ihm zudem ein schlechtes Betriebsklima vor, das zur Abwanderung von zahlreichen Pflegekräften und namhaften Ärzten geführt haben soll. Sein Verhältnis zu Teilen der Ärztlichen Direktoriums gilt als zerrüttet.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war aber wohl sein Verhalten im Fall des Patientenmörders Niels Högel. Richter Sebastian Bührmann hatte Tenzer bei seiner Urteilsbegründung im Prozess gegen den früheren Krankenpfleger scharf angegriffen und ihm indirekt Vertuschung vorgeworfen. Tenzer habe wichtige Unterlagen den Ermittlern vorenthalten, sein Aufritt als Zeuge vor Gericht sei „unglücklich“ gewesen.

Der Klinikchef reagierte mit einer vierseitigen Erklärung und wies die „Anschuldigen“ als „grotesk“ zurück. In der Stadt wurden nach diesem Angriff auf einen unabhängigen Richter vermehrt Rücktrittsforderungen laut.

„Herr Dr. Tenzer hat in einer sehr schwierigen Zeit das Klinikum Oldenburg über 6 Jahre sehr intensiv geführt“, erklärte die Vorsitzende des Klinikum-Verwaltungsrats, Margit Conty, laut Pressemitteilung. Es seien „viele entscheidende Strukturen“ geschaffen worden, dafür sei man Tenzer dankbar. „Gerade in der letzten Zeit war der Vorstandsvorsitzende jedoch der öffentlichen Kritik ausgesetzt, dass er die Aufarbeitung der Morde durch den ehemaligen Pfleger Niels H. nicht entschieden genug betrieben habe. Der Verwaltungsrat sieht aus Sicht des Klinikums derzeit kein Fehlverhalten von Herrn Dr. Tenzer; deshalb sind die öffentlichen Vorwürfe um seine Person für den Verwaltungsrat nicht nachvollziehbar“, so Conty weiter. Haltbar war Tenzer aber offenbar auch aus Sicht des Aufsichtsgremiums nicht länger.

Tenzer selbst sagte laut der Mitteilung: „Da die Kritik in den vergangenen Wochen jedoch das Klinikum und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht hat, habe ich mich entschieden, das Unternehmen zu verlassen.“

