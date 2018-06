Oldenburg Auf der Mühlenhunte zieht ein Schwan seine Kreise – zumindest dann, wenn er am Bootsverleih ausgeliehen worden ist. Festgemacht hat er am neuen Steg des Tretbootverleihs an der Mühlenhunte. Der neu gestaltete Verleih wird an diesem Samstag von 11 bis 19 Uhr mit einem Fest an der Elisabethstraße eröffnet.

Unterdessen ist in dieser Woche die Baugenehmigung für die Hütte eingetroffen, die den bisherigen mit Reet gedeckten Holzkiosk ersetzen soll. Doch der Altbau wird vorerst nicht aus dem Stadtbild verschwinden und erst nach Ende der Saison abgerissen, kündigen Bootsverleiher Hartwig Germer und Inhaberin Anja Wiehl an. Als provisorischer Verleih steht ein umgebauter Bauwagen, der in Holland gekauft wurde, auf dem Gelände an der Mühlenhunte. Dort können die Tretboote und der Schwan ausgeliehen werden. Zu kaufen gibt es dort auch kühle Getränke, Kaffee, Eis und kleine Snacks.

Der Steg entlang des Mühlenhunte-Ufers ist 33 Meter lang und hat den gleichen abgewinkelten Verlauf wie sein Vorgänger. Der musste im vergangenen Jahr demontiert werden, weil er nicht mehr standsicher war. Neun Boote und der Schwan gehören zum Verleih, darunter vier aus dem Bestand der Vorbesitzer. Fünf weitere Boote sollen noch angeschafft werden, so dass die Flotte auf 15 anwachsen wird.

Die historischen Tretboote wurden in der gemeinnützigen Produktionsschule Wilhelmshaven saniert. 200 000 Euro investiert Wiehl in die Wiedereröffnung des Bootsverleihs, der zum Ende der Saison im Jahr 2016 geschlossen worden war. Anja Wiehl ist Geschäftsführerin der Unternehmensgesellschaft Bootzeit sowie Vorsitzende des Vereins Oldenburger Tretbootfreunde.

Im nächsten Jahr wird auf dem Grundstück der alten eine neue Holzhütte stehen, in dem der Verleih untergebracht wird. Für den Bauwagen gibt es bereits viele Interessenten, sagt Anja Wiehl.

Am liebsten würde sie ihn aber an Ort und Stelle stehen lassen, um darin beispielsweise Kindergeburtstage ausrichten zu können. Anfragen gibt es bereits. Zwischen Holzhütte und Mühlenhunte sollen Tische und Stühle stehen, und auch auf der benachbarten Grünfläche wird es Sitzgelegenheiten geben.

In dem neuen Gebäude gibt es auch eine Toilette mit der Möglichkeit, dort ein Kleinkind wickeln zu können.