Oldenburg Ein letzter Blick aufs Handy. Es ist 10.22 Uhr. Schnell werden die weißen Handschuhe übergestreift. Dann geht es los. Eine Stunde haben NWZ-Praktikantin Friederike Vith und ich nun Zeit, in der Innenstadt weggeworfene Zigarettenstummel zu finden und in unseren mitgebrachten Glasflaschen zu sammeln. Warum wir das machen? Nun, so geht sie nun mal, die „Fill-the-bottle-Challenge“ (übersetzt: Füll-die-Flasche-Herausforderung). Im Internet erfreut sie sich derzeit immer größerer Beliebtheit.

Den Ursprung hat die Sammelaktion in Frankreich. Sind alle Flaschen mit von der Straße aufgelesenen Zigarettenstummeln gefüllt, teilen die fleißigen Sammler Bilder davon im Internet. Die Aktion läuft unter dem Hashtag ☺#fillthebottle. So soll auf den Umweltschutz aufmerksam gemacht werden. Denn schon ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel kann zwischen 50 und 500 Liter Wasser verunreinigen und Fischen das Leben kosten.

Auch in der Stadt können sich Vögel und andere Tiere durch das Fressen der Kippen vergiften. „Zigaretten brauchen etwa zehn bis 15 Jahre, um sich auf natürliche Weise zu zersetzen. Den größten Anteil macht dabei der Filter aus, der im Normalfall aus Cellulose-Acetat besteht und mit Chemikalien angereichert ist“, sagt Oliver Kraatz vom Nabu Oldenburg.

Das Sammeln beginnt

Friederike und ich starten mit unserer Sammelaktion am Lappan. Statt Plastikflaschen, wie sie normalerweise bei der Challenge verwendet werden, haben wir uns für Glasflaschen entschieden. Die können hinterher entleert und korrekt entsorgt werden. 544 Gramm bringen sie ohne Zigarettenfüllung jeweils auf die Waage. In der nächsten Stunde soll sich das ändern.

Zwischen Fahrradständern, neben Hauswänden und mitten auf dem gepflasterten Weg werden wir direkt fündig. Plattgetreten, halb aufgeraucht, oranger oder weißer Filter – alles landet in unseren Flaschen. Dank der mitgebrachten Handschuhe müssen wir uns nicht groß überwinden, die Kippen aufzuheben und in unseren Glasgefäßen zu verstauen. Und so sind die ersten Zigarettenstummel schnell gesammelt.

Bereits nach zehn Minuten sind unsere Ein-Liter-Flaschen gut gefüllt. Besonders kurios: Rund ein dutzend Kippenstummel finde ich unter dem Tisch eines der Cafés. Der Aschenbecher auf dem Tisch glänzt unbenutzt und sauber in der Sonne. Ich sammle die Zigaretten auf.

Nach und nach arbeiten wir uns weiter vor, durch die Innenstadt, über den Marktplatz und dann langsam in Richtung Waffenplatz. Immer wieder treffen uns neugierige Blicke von vorbeieilenden Passanten. Einige von ihnen sprechen uns an, fragen, was wir da machen. Friederike erzählt ihnen von der „Fill-the-Bottle-Challenge“. Gehört hat davon bisher noch niemand. Toll finden die Aktion aber alle. „So viele Leute werfen ihre Zigaretten einfach auf die Straße. Das kann doch nicht sein. Ich werfe doch auch nicht einfach meine Damenbinden aus dem Fenster“, empört sich eine Frau, die uns am Lappan angesprochen hat. Kurz entschlossen sammelt sie mit, hebt einen Kippenstummel auf und steckt ihn zu den bereits gesammelten in meine Flasche.

Schnell gefüllt

Ein kurzer Blick auf die Uhr verrät: Mittlerweile sind 20 Minuten um. Unsere Sammelgefäße sind bereits bis zur Hälfte gefüllt. Ob wir wohl wirklich eine ganze Stunde brauchen, bis unsere Flaschen voll sind? Uns kommen erste Zweifel. Und wieder werden wir angesprochen. Dieses Mal von einem älteren Ehepaar. Sie finden, dass die Aktion „Respekt verdient“ und wünschen uns „eigentlich nicht so viel Glück“, in der Hoffnung, dass doch nicht so viele Zigaretten achtlos auf die Straße geworfen werden. Mittlerweile ordentlich in den Rücken geht das ständige Bücken. Da kommt ausgerechnet der nächste Mülleimer gerade recht. Unter ihm liegen so viele Kippenstummel, das wir unsere Flaschen allein an dieser Stelle schon bis zur Hälfte befüllen könnten. Eine „Goldgrube“ der etwas anderen Art.

„Überall da, wo Menschen warten, liegen die meisten Zigaretten“, sagt Friederike. Sie hat recht. Eigentlich komisch, denn an genau diesen Orten – in der Nähe von Fahrradständern, Bänken oder Bushaltestellen – stehen Mülleimer in unmittelbarer Nähe. Entsorgt werden viele Kippenstummel dann aber wohl doch lieber auf der Straße.

Schließlich führt uns unser Weg zum Waffenplatz. Dort angekommen, bietet sich uns zunächst ein recht sauberes Bild. Auf dem gepflasterten Weg liegen keine Zigaretten. Doch der schöne Schein trügt. Bei genauerem Hinsehen finden wir an den Stellen, wo die Bäume gepflanzt sind, unzählige weggeworfene Zigarettenstummel. Wir sammeln sie auf. Die Arbeit geht uns mittlerweile fließend von der Hand. Viel Platz ist in den Flaschen allerdings nicht mehr.

Aktion sensibilisiert

Nach knapp 40 Minuten ist es dann vorbei. Nichts passt mehr in unsere Flaschen. Bis obenhin sind sie mit den giftigen Überresten der Zigaretten befüllt, die Oldenburger in der Fußgängerzone fallen gelassen haben. Ein erneutes Wiegen verrät: 628 und 636 Gramm bringen die Gefäße nun auf die Waage. Fast 100 Gramm mehr als zu Beginn. Theoretisch könnte man also von einer erfolgreichen Aktion sprechen – wäre da nicht die Sache mit der Umwelt.

Beim Gang zurück in die Redaktion blicken wir immer noch auf den Boden. Suchen nach weggeworfenen Zigaretten. Eines steht fest: Die Challenge aus Frankreich sensibilisiert. Und sie erregt Aufmerksamkeit. Vielleicht ja sogar so viel, dass es den nächsten Sammlern schwerer fällt, ihre Flaschen mit den giftigen Kippenstummeln zu füllen.