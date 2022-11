Diebstahl in Oldenburg: Unbekannte gehen mit Kleinkindern auf Beutezug

Oldenburg  Eine Tätergruppe mit zwei Kleinkindern ist vermutlich für einen räuberischen Diebstahl in einem Schuhgeschäft am Posthalterweg am Dienstagabend verantwortlich. Nach Angaben der Polizei konnten die Tatverdächtigen unerkannt flüchten.

Wie die Polizei unter Bezug auf Zeugenaussagen am Mittwoch mitteilte, hatten zwei Frauen und ein Mann mit einem Kinderwagen sowie zwei Kleinkindern gegen 18 Uhr das Geschäft im Einkaufsland Wechloy betreten. Nachdem sich die Gruppe einige Zeit umgesehen hatte, verließ sie etwa 30 Minuten später den Verkaufsraum wieder. Dabei wurde am Ausgang des Geschäfts Alarm ausgelöst.

Da die Mitarbeiter nun von einem Diebstahl ausgehen mussten, habe eine 31-jährige Angestellte die Gruppe angesprochen. Der unbekannte Mann habe die Mitarbeiterin daraufhin mehrfach zur Seite gestoßen, heißt es im Polizeibericht. Als ein 19-jähriger Verkäufer hinzukam, wurde er ebenfalls weggestoßen. Die Tatverdächtigen verließen daraufhin das Gebäude und gingen in verschiedene Richtungen davon.

Bei dem männlichen Tatbeteiligten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und dunklem Vollbart gehandelt haben. Er sei mit grauer Lederjacke und hellgrauem Hoodie bekleidet gewesen. Die Frau mit dem Kinderwagen sei etwa Mitte 20 und stark geschminkt gewesen. Sie hatte den Angaben zufolge schwarze Haare sowie einen Rollkragenpullover mit Leopardenmuster getragen. Die dritte Tatbeteiligte soll etwa 35 Jahre als gewesen sein und ebenfalls schwarze Haare gehabt haben. Die beiden Kleinkinder, die die Gruppe bei sich hatte, sollen etwa zwei bis vier Jahre alt gewesen sein.

Bei den Ermittlungen zur Tat konnte inzwischen festgestellt werden, dass die Gruppe mindestens ein Paar Sportschuhe im Wert von 45 Euro entwendet hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0441/7904115 entgegen.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten