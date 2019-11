Oldenburg Auf der A 28 bei Kreyenbrück hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat. Gegen 7.30 Uhr war ein Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-Marschweg und Oldenburg-Kreyenbrück auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei mit. Beteiligt waren neben dem Lkw sieben Autos. Zwei Menschen wurden verletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein Ford einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Laster mit Anhänger überholt und war kurz vor diesem wieder nach rechts eingeschert. Der Lkw geriet daraufhin ins Schlingern und zog nach rechts auf den Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen. Auf dem Standstreifen daneben standen die weiteren beteiligten Fahrzeuge im Rückstau der Anschlussstelle Oldenburg-Kreyenbrück.

Der Anhänger des Lkw streifte zunächst nur den Außenspiegel eines zweiten Ford und kollidierte anschließend mit einem Opel. Dadurch wurden die weiteren beteiligten Fahrzeuge ineinandergeschoben.

Der 48-jährige Fahrer des Opel aus Oldenburg wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. Ein 31-Jähriger aus Rastede erlitt leichte Verletzungen.

Für die Rettungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme war die A 28 Richtung Bremen zunächst voll gesperrt, dann halbseitig. Um 10.17 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Die Polizei äußerte sich lobend über die Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle: Probleme mit Gaffern habe es nicht gegeben. Allerdings: „Die vorbildlich gebildete Rettungsgasse nutzte nach Zeugenaussagen leider ein Pkw-Fahrer, um mit hoher Geschwindigkeit schneller voran zu kommen“, schreibt die Polizei.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Autobahnpolizei noch Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 04402 933-0 zu melden.

Ungefähr zeitgleich zu dem Auffahrunfall war es auf auf der A 28 in Richtung Emden/Leer in Höhe der Abfahrt Eversten zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Deshalb wurde die A 28 in Höhe Eversten zeitweise halbseitig gesperrt. Gegen 8.40 Uhr war diese Richtungsfahrbahn wieder frei.

Die Kollegen werden in Kürze den Verkehr über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbei führen. Bitte konzentriert euch auf die Fahrbahn und nicht auf die Unfallfahrzeuge. #keineGaffer Die Auffahrt Marschweg bleibt gesperrt. *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) November 6, 2019