Oldenburg Nach einem Unfall auf der A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven ist die Tangente in Fahrtrichtung Brake und B211 weiterhin blockiert. Die Polizei hat jetzt Details zum Unfall herausgegeben.

Am Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Dortmunder mit seinem BMW die A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. In Höhe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord wollte er laut Polizei auf die B211 in Richtung Brake wechseln. Dabei verpasste er die Ausfahrt und versuchte noch, über die Sperrfläche abzubiegen.

Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen den sogenannten Anpralldämpfer. Eine 18-jährige aus Bremerhaven, die ebenfalls im Auto saß, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am Auto und dem Anpralldämpfer entstand Totalschaden.

Für die Reparaturarbeiten musste die Überleitung zur A293 gesperrt werden. Die Sperrung hat auch am frühen Nachmittag weiterhin Bestand. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.