Oldenburg Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag auf der Ammerländer Heerstraße in Oldenburg zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei leicht, eine schwer verletzt. Nach einem Unfall wurde die Straße in Höhe Schützenweg voll gesperrt – mittlerweile wurde sie wieder freigegeben. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Die Ammerländer Heerstraße ist jetzt wieder frei. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht und eine schwer verletzt. Weitere Infos folgen in einer Pressemitteilung. *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) October 10, 2019