Oldenburg Nach einem Unfall am späten Vormittag war die Nadorster Straße in Oldenburg vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Um kurz vor 14 Uhr meldet die Polizei, dass die Straße wieder frei sei.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich zwei Fahrzeuge im Bereich zwischen Flötenstraße und Eßkamp ineinander verkeilt. Eine Person soll leicht verletzt worden sein.