Oldenburg Nach einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen war die Elsflether Straße auf Höhe des Großen Bornhorster Sees in Oldenburg zeitweise voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Autos kollidiert und hatten sich ineinander verkeilt, so dass eine Bergung notwendig war. Mindestens eine Person soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Zwischenzeitlich wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Um 7.50 Uhr gab die Polizei bekannt, dass die Unfallstelle geräumt und die Sperrung aufgehoben sei.