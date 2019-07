Oldenburg Auf dem Melkbrink in Oldenburg hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben, der allerdings weniger schwer war, als es zunächst aussah. Bei dem Zusammenstoß in Höhe der Einmündung in die Starklofstraße ist ein 20-jähriger Radfahrer entgegen der ersten Meldungen lediglich leicht verletzt worden.

Der Mann befuhr gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad den linksseitigen Radweg des Melkbrinks in Richtung Alexanderstraße. Zeitgleich näherte sich eine 38-jährige Autofahrerin mit einem VW Passat aus der Starklofstraße, um nach rechts in den Melkbrink abzubiegen. Die Frau aus Rastede missachtete die Vorfahrt des auf der falschen Radwegseite fahrenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam, meldet die Polizei.

Für den Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei musste der Melkbrink vorübergehend gesperrt werden; der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden bei dem Mann lediglich leichte Verletzungen festgestellt. Die Polizei leitete gegen beide Unfallbeteiligte Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Hinweise zu dem Unfall werden vom Unfalldienst unter 0441/790-4115 entgegen genommen.