Oldenburg Bei einem Unfall in der Georg-Bölts-Straße in Oldenburg sind am Montagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Ein Pkw und ein Transporter waren zusammengestoßen.

Die Straße musste für die Unfallaufnahme vor dem Unternehmen Tulip vorübergehend voll gesperrt werden.