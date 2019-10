Oldenburg /Vechta /Osnabrück Mit Aktionen in sechs niedersächsischen Städten wollen Flüchtlinge und ihre Unterstützer an diesem Samstag, 26. Oktober, die Landesregierung zu einer Umkehr in der Flüchtlingspolitik bewegen. Eine dieser Städte ist Oldenburg, es sind aber auch Aktionen in Vechta, Osnabrück, Braunschweig, Lingen und Göttingen geplant.

Der Aktionstag steht unter dem Motto „Bleiberecht und Sichere Häfen statt Abschiebungen und ZAB”, wie der Niedersächsische Flüchtlingsrat am Freitag mitteilte. Im Mittelpunkt steht demnach die Forderung nach Aufgabe der im Aufbau befindlichen Zentralen Ausländerbehörde (ZAB).

In Oldenburg ist um 11 Uhr eine Kundgebung am Julius-Mosen-Platz geplant, an dem auch die „Seebrücke Oldenburg“ teilnehmen soll. In Vechta soll von 14 bis 16 Uhr vor dem Vechtaer Kreishaus an der Ravensburger Straße 20 demonstriert werden. In Osnabrück soll es ab 12 Uhr am Nikolaiort einen Infostand sowie Theater-Performances geben.

Zum Hintergrund: Das Landesinnenministerium will die ZAB aufbauen, um damit den „Rückführungsvollzug“ zu optimieren. Die zentrale Behörde soll künftig anstelle der Kommunen zuständig sein, wenn Ausländer ausreisepflichtig sind. Die ersten Mitarbeiter haben bereits in der Außenstelle Langenhagen der Landesaufnahmebehörde in der Nähe von Hannover ihre Arbeit aufgenommen. Die Außenstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Flughafens und des Abschiebe-Gefängnisses. Auf lange Sicht sollen etwa 200 Mitarbeiter dort arbeiten. 50 Stellen sind bereits in den Haushalt eingestellt.

Rund 40 Verbände und Organisationen, darunter auch die Diakonie und der Caritasverband, haben an den Plänen scharfe Kritik geübt. Mit der zentralen „Abschiebebehörde“ gebe das Land „gerade auch rechten Stimmungen nach“, erklärten sie zu Wochenbeginn. Dass Niedersachsen über eine Politik des schnellen Abschiebens von zentraler Stelle aus eine „Erfolgsbilanz“ vorweisen wolle, sei mit einer Kultur der Offenheit, des Willkommens und des solidarischen Zusammenlebens in den Kommunen unvereinbar. Das Land erhöhe mit solchen Zentralisierungen den Druck auf die Kommunen, damit diese die Abschiebezahlen erhöhten.

„Angesichts einer auf Abschottung und Abschiebung fokussierten Bundes- und Europapolitik fordern wir die Landesregierung auf, die Bereiche Teilhabe und Zusammenleben aller Menschen deutlich zu stärken“, sagte am Freitag Sebastian Rose vom Flüchtlingsrat. „Wir fordern ein Bleiberecht für alle Menschen, die in Niedersachsen ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben.“