Oldenburg Der Termin für erneuten Prozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel steht fest. Wie das Landgericht in Oldenburg mitteilte, muss sich der verurteilte Mörder am 30. Oktober 2018 wieder vor Gericht verantworten. Bislang sind 24 Verhandlungstage angesetzt, weitere Termine sollen folgen.

120 Nebenkläger sind mit insgesamt 17 Nebenklägervertretern an dem Verfahren beteiligt. Aufgrund dieser Dimensionen wird der Prozess in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg verhandelt. Weiterhin ist Högel außerdem eine weitere Pflichtverteidigerin beigeordnet worden.

Alle Berichte und Hintergrundgeschichten zum Fall Niels Högel im NWZ-Spezial

Lesen Sie auch die preisgekrönte Reportage: Warum stoppte niemand Niels Högel?

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte Ende Januar dieses Jahres erneut Anklage gegen Niels Högel erhoben. Es ist nach 2006/08 und 2014/15 der dritte Prozess gegen den früheren Krankenpfleger Högel, wegen sechs Taten wurde er bereits verurteilt. Jetzt kommen 97 weitere Mordvorwürfe hinzu.

Högel habe seinen Opfern auf der Intensivstation Medikamente in Überdosis verabreicht, „um seine Fähigkeiten im Bereich der Reanimation gegenüber Kollegen und Vorgesetzten präsentieren zu können und um seine Langeweile zu bekämpfen“, erklärte die Staatsanwaltschaft ihre Anklage. Dabei habe er den Tod der Patienten „zumindest billigend“ in Kauf genommen.

Hier finden Sie die Multimedia-Reportage: Die Akte Högel - erzählt in sieben Geschichten

Mit ihrer Anklage folgt die Staatsanwaltschaft weitgehend den Ermittlungsergebnissen der Soko „Kardio“, die die Mordserie seit Ende 2014 akribisch aufgearbeitet hatte. Lediglich in drei Verdachtsfällen konnte der Tatnachweis „nicht mit der für die Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit geführt werden“, hieß es.