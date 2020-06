Verkehr: Gegen Trassenführung regt sich Kritik

Oldenburg Der falsche Ort, der falsche Zeitpunkt: Der Vorstoß der Agendagruppe 21 mit einem Dringlichkeitsantrag im Umweltausschuss den Bau der Verbindungsstraße vom Fliegerhorst nach Wechloy öffentlich zu diskutieren, stieß ins Leere. Bau-, Umwelt- und Verkehrsdezernent Dr. Sven Uhrhan sieht den Bauausschuss zuständig.

Der grundsätzlich nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss hatte die Auslegung des Bebauungsplans N-777 G (Fliegerhorst/Hallensichel-Ost/Entlastungsstraße) beschlossen. Er kann seit dem 30. April bis zum 10. Juni im Stadtplanungsamt, Technisches Rathaus, Industriestraße 1 a, 2. Obergeschoss, während der Dienststunden eingesehen werden. Eine abschließende inhaltlich politische und öffentliche Diskussion über das Projekt in den Fachausschüssen war ausgeblieben.

Beratendes Mitglied

Und genau daran stört sich Dr. Brigitte Kreft-Kohlhage, die als beratendes Mitglied im Umweltausschuss die Interessen der Agendagruppe 21 vertritt. Dabei sei in einer sehr gut besuchten Bürgerversammlung am 3. Dezember vergangenen Jahres das große Interesse der Bürger spürbar gewesen. Viele Fragen seien unbeantwortet geblieben. Zudem habe der Bauausschuss in seiner Sitzung am 20. Februar einen Beschluss vertagt. Die März- und Aprilsitzungen des Gremiums fielen aufgrund der Corona-Krise aus und so beschloss der Verwaltungsausschuss am 6. April hinter verschlossenen Türen die Auslegung der Planung.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Schlechter Stil



Gegen die Stimmen der Grünen wurde der Eilantrag nun im Umweltausschuss abgelehnt. Uhrhan ermunterte Kreft-Kohlhage, einen normalen Antrag einzubringen, damit er an den Bauausschuss verwiesen werden kann – dort gibt es keine beratenden Mitglieder. Der Auslegungsbeschluss bedeutet noch nicht, dass die Straße gebaut wird. Darüber wird später entschieden. Gebaut wird erst, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar ist.

Große Bedenken

Einwendungen hat Hartwig Schmidt jede Menge. Für den Geschäftsführer der Max Ullmann GmbH ist die Festlegung auf die Trasse 5, die fast unmittelbar an seinem Betrieb vorbeiführen würde, ausschließlich politisch motiviert. Weder die Meinung von Gutachtern noch die von Bürgern eindringlich geäußerten Bedenken seien berücksichtigt worden, stattdessen seien SPD und Teile der CDU von ihrer ursprünglich geäußerten Meinung abgewichen und auf die Vorgabe von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) umgeschwenkt. Ignoriert worden seien dabei auch Warnungen von IHK und anderen. Durch das Führen der Trasse auf die Ammerländer Heerstraße werde diese zusätzlich belastet. Zudem seien Abwägungsentscheidungen im Verfahrensverlauf fehlerhaft.

Zweifel sind angebracht



Tausende Fahrzeuge täglich – nämlich all die, die über die Entlastungsstraße das Einkaufszentrum ansteuern – müssten so einen etwa 500 Meter langen Umweg mit dann zwei Ampelkreuzungen fahren. Völlig außer acht gelassen werde, dass die Ammerländer Heerstraße auch Umleitungsstrecke bei Unfällen und Sperrungen auf der A 28 sei. Man könne unterschiedlicher Meinung sein, so Schmidt. Aber das Meinungsbild aller unmittelbar Beteiligten zu negieren, sei mit seinem Demokratieverständnis und frühzeitiger Bürgerbeteiligung nicht zu vereinbaren.