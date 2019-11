Oldenburg Nach langer, emotionaler Debatte hat der Rat der Stadt am Montagabend den Wegfall von Autostellplätzen auf der Fahrradstraße Haarenufer im Abschnitt zwischen Ratsherr-Schulze-Straße und Rummelweg beschlossen. Eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken unterstützte den Beschlussvorschlag, die Stellplätze aufzulösen. Die Fahrradstraße sei in diesem Abschnitt zu schmal; vor allem im Begegnungsverkehr würden Radfahrer behindert oder gefährdet, hieß es zur Begründung.

Unter anderem Vertreter von CDU und FDP forderten hingegen, zunächst ein weiteres Gutachten zur Verkehrssituation abzuwarten. Der Wegfall greife in einem nicht gerechtfertigten Umfang in die Bedürfnisse der Anlieger ein. Mehrere Redner gingen auf den Vorschlag einer Anwohnerin in der NWZ ein, Anwohnerparken einzuführen. Dies sei nicht praktikabel, hieß es als Gegenargument. Mit dem Beschluss von Montagabend ist eine monatelange Debatte um die Stellplätze entschieden.