Oldenburg Ein Lkw hat am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in Oldenburg-Eversten auf der Hundsmühler Straße beim Anfahren einen Anhänger verloren. Dieser behinderte die Auffahrt zur Autobahn 28 in Richtung Wilhelmshaven. Der Auflieger ließ sich wegen technischer Probleme nicht mehr an der Zugmaschine befestigen.

Zwischenzeitlich musste der Anhänger mit Betonteilen von einem Kranwagen gehalten werden, bis eine neue Zugmaschine zum Weitertransport eintraf. Gegen 8.15 Uhr war die betroffene Stelle laut Polizei wieder frei. Es kam vorher zu starken Behinderungen im Berufsverkehr.