Vermisst: Wer hat Papagei Carlos gesehen?

Oldenburg „Hallo, mein Name ist Carlos. Ich bin ein aufgeweckter junger Graupapagei und lebe bei der Familie Taterka in Kreyenbrück. Sie sind wie Eltern für mich.

Vor knapp zwei Wochen, am 18. Mai, saßen wir gemeinsam im Garten und ein Motorengeräusch erschreckte mich fürchterlich. In meiner Panik bin in irgendeine Richtung weggeflogen. Nun finde ich nicht mehr nach Hause. Ich habe großes Heimweh und vermutlich genauso viel Angst wie die Taterkas und meine Partnerin Lilli.

Um den rechten Fuß trage ich einen grünen Ring. Wer mich findet, bringe mich bitte wieder nach Hause“.

Das würde Carlos wohl sagen wollen, wenn ihn jemand findet. Graupapageien sind zwar bekannt für ihre Intelligenz und Sprachbegabung, so groß ist Carlos Wortschatz jedoch nicht. „ Er spricht wenig, dafür pfeift er viel und gerne“, sagt Doris Taterka. Hänschen klein, Happy Birthday und Teile der Oper Nabucco von Guiseppe Verdi, pfeift der kleine Mann perfekt.

Aber was heißt klein. Carlos ist groß gewachsen und eher kräftig. Seine Partnerin Lilli ist klein und schmal. Mit ihren viereinhalb Jahren ist sie die jüngere der Beiden und ahmt Carlos alles nach. Auch den Schabernack. „Wir dürfen keine Tassen herumstehen lassen. Egal, ob gefüllt oder leer, Carlos liebt es diese umzuschmeißen“, erzählt Doris Tertaki. Anschließend fliege er so weit hoch, dass man nicht an ihn herankomme und es scheine so, dass er sich über seine Schandtat freue. Lilli pfeife ebenfalls gerne. In diesen Tagen, erinnere es das Ehepaar noch mehr an den Ausreißer, der eine ziemlich große Leere hinterlasse.

Innige Bindung

Die innige Bindung zwischen Carlos und den Taterkas begann vor sechseinhalb Jahren. Der Graupapagei kam damals als Baby mit nur 10 Wochen zu ihnen. Eigentlich viel zu früh für diese Tiere. „Mit Spritze und Löffel ernährten wir Carlos und zogen ihn groß“, erzählt Taterka. Alles was normalerweise Papagei-Eltern ihren Sprösslingen beibringen, versuchten die Tarterkas zu ersetzen. Essen, putzen, fliegen und soziale Zusammengehörigkeit. Diese erfahren andere Papageien in Gesellschaft ihres Gleichen und kennen anfangs keine Menschen. Bei Carlos war es umgekehrt. „Als er ein Jahr alt war holten wir ihm eine Partnerin, damit er nicht allzu sehr auf uns fixiert ist“, sagt die 64-jährige. Überdies sollten Papageien privat mindestens Paarweise gehalten werden.

Ausreichend Platz haben die beiden Graupapageien. Durch eine großen Voliere drinnen und draußen, können sie die meiste Zeit des Tages frei fliegen.

Carlos ist grau gefiedert, um die Augen hellgrau, der Schwanz leuchtend rot. Den rechten Fuß ziert ein kleiner grüner Ring. Wer ihn gesehen hat, melde sich bitte bei Familie Taterka unter 015234045431. Sie hat einen Finderlohn ausgesetzt.