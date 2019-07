Oldenburg Über Whatsapp erzählt die NWZ in diesen Tagen die Geschichte der ersten bemannten Mondlandung nach, die sich am 21. Juli zum 50. Mal jährt (Whatsapp-Rückblick: Hier kostenlos mitmachen!). Im Video-Wochenrückblick „Käffchen?!“ unterhalten sich der stellvertretende NWZ-Chefredakteur Ulrich Schönborn und Online-Redakteur Christian Schwarz über die Whatsapp-Aktion, das NWZ-Archiv und über eine besondere Überraschung für die Zeitungsabonnenten am Samstag, 20. Juli.

