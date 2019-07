Oldenburg Die 71. Auflage der Reit-Traditionsveranstaltung im Rasteder Schlosspark ist in vollem Gange und zieht auch in diesem Jahr wieder tausende Zuschauer an. Wir sprechen über die Bedeutung der Reiterei im Oldenburger Land, was das Landesturnier auszeichnet und welche wichtigen Prüfungen am Wochenende noch anstehen.