Oldenburg Was war in der vergangenen Woche los? Im aktuellen „Käffchen?!“ haben Ulrich Schönborn, kommissarischer Chefredakteur der NWZ, und Lars Laue, Landeskorrespondent in Hannover, gleich zwei Themen, die für viel Gesprächsstoff sorgten: die Windkraft und der Wolf.

Bei der Windenergie geht die Diskussion vor allem um die 1000-Meter-Abstandsregelung zu Wohnhäusern. Laue hat in Holtgast Menschen besucht, die massive unter der Nähe zu Windrädern leiden. Schäfer in Südoldenburg sorgen sich angesichts zunehmender Wolfsrisse um ihre Existenz.

Außerdem gibt Laue Einblick, wie heutzutage die Arbeit eines Korrespondenten aussieht.

