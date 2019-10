Oldenburg Ernährung: Das ist ein Thema, um das man, wenn man die Zeitung aufschlägt oder im Internet surft, kaum herumkommt. Welche vielfältigen Lebensmittel gibt es, wie werden diese angebaut, wie werden tierische und pflanzliche Produkte verarbeitet? Und vor allem, wie gesund und nachhaltig sind bestimmte Ernährungsformen?

Immer mehr Menschen befürworten heutzutage eine vegetarische oder vegane Kost – oft aus Tierschutzgründen. Aber auch Umwelt- oder gesundheitliche Gründe wurden genannt. Das machte mich neugierig und nachdenklich über meinen eigenen Lebensmittelkonsum.

Schließlich beschloss ich, das Ganze einmal selbst auszuprobieren: vier Wochen vegan – quasi als Selbstexperiment. Dabei will ich mir selbst ein Bild machen, wie einfach beziehungsweise schwer das eigentlich ist, wie sich eine Ernährung ohne tierische Produkte auf meinen Körper auswirkt und was Familie und Freunde dazu sagen. In Blog-Form berichte ich hier über meine Erfahrungen.

Tag 1

Tag eins meines Vegan-Selbstexperiments beginnt. Ob ich das wohl schaffe?! Vier Wochen muss ich auf alle tierischen Produkte verzichten. Und dabei esse ich so gerne überbackene Gerichte wie Kartoffelauflauf oder Lasagne. Doch ich nehme die Herausforderung an und möchte es mir auch selbst beweisen, dass ich die ganze Zeit durchhalte und Verzicht übe.

Mein erster Weg führt mich zu meinem Hausarzt. Denn ich möchte mir Blut abnehmen lassen, um meine Blutwerte zu Anfang des Experiments mit denen am Ende vergleichen zu können. Ich bin gespannt, ob sich die vierwöchige Ernährung ohne jegliche Tierprodukte auf meinen Körper auswirken werden und wie sich das auf meine Blutwerte auswirkt.

Mein Hausarzt weiß von meinem Vorhaben und gibt mir Tipps, wie ich mich ausgewogen ernähren kann. Besonders auf das wichtige Spurenelement Eisen und das Vitamin B12 weist er mich hin und empfiehlt mir die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Schließlich strebe ich trotz eingeschränkter Kost eine ausgewogene Ernährung an.

Außerdem weist mein Arzt mich auf die Grundsätze einer gesunden Lebensweise hin: eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr – die empfohlenen zwei bis drei Liter, vor allem Wasser – und sportliche Aktivität. In Bezug auf Lebensmittel soll ich vor allem auf die Zutatenliste achten, um zu schauen, ob bestimmte Lebensmittel im Supermarkt vegan sind. Viele seien schon „von Natur aus“ vegan und sehr gesund – wie zum Beispiel Hummus.

Die ist nun für mich tabu: Lasagne Bolognese. Foto: Victoria Bonn-Meuser/dpa

Tag 2

Nachdem ich mir gestern schon viele Gedanken über meine Mahlzeiten, die ich täglich essen werde, gemacht habe, steht heute das Einkaufen auf dem Plan. Ich nehme mir zunächst vor, viel Obst und Gemüse zu essen – ergänzt mit Kartoffeln, Reis, Hülsenfrüchten oder Nüssen. Vorab bin ich optimistisch, abwechslungsreiche Mahlzeiten zusammenstellen zu können, auch wenn ich auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier und Honig verzichten muss.

Vor dem Einkauf schaue ich aber genauer in meiner Küche um und stelle fest: Viele meiner vorrätigen Nahrungsmittel sind schon vegan: Öl, Margarine, Mehl, Reis, Gemüsebrühe, Tee und Kaffee. Das muss ich also schon mal nicht kaufen. Dafür landen dann in meinem Einkaufswagen frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln, Linsen und Nüsse. Das reicht für den Anfang aus, entscheide ich, wenn mir etwas bestimmtes fehlen sollte, kann ich das schließlich immer noch nachkaufen.

Was mir auffällt: Immer wieder springt mir das gelb-grüne vegane Label (V-Label) ins Auge, das auf vielen Lebensmittelverpackungen prangt. Das macht mir das Einkaufen sehr viel leichter, denn so weiß ich auf einen Blick, dass ich zugreifen kann, ohne erst lange die Zutatenliste zu studieren. Mir kommt es so vor, dass es in den vergangenen Jahren immer mehr Produkte mit dem V-Label gibt – eine international anerkannte und geschützte Marke, die die Einordnung von Lebensmitteln leichter macht und Orientierung bietet.

Tag 4

Jetzt ist das Wochenende angebrochen und ich habe mehr Zeit zum Kochen. Unter der Woche fehlt mir neben dem Beruf meist die Zeit, stundenlang in der Küche zu stehen, da improvisiere ich. Es muss dann schnell gehen. Aber heute habe ich auch Zeit, mir Gedanken über meine künftigen Mahlzeiten zu machen und noch einmal einzukaufen.

Ich verbringe mehr Zeit in der Obst- und Gemüseabteilung als sonst, studiere genau die Angebote und Waren. Dabei probiere ich auch Sorten, die ich üblicherweise nicht so häufig esse: Kaktusfeigen, Granatapfel und Paprika. Zweifellos sind sie allesamt gesund und vitaminreich, aber ich muss gestehen, dass ich vor meinem Experiment nicht so probierfreudig war. Aber eintönig soll meine Ernährung keinesfalls werden.

Üblicherweise esse ich Paprika nur, wenn sie gekocht ist – roh lasse ich sie meist weg. Aber da sie viel Vitamin C enthält (das keine Hitze aushält, also fällt Kochen weg), beiße ich in den sprichwörtlichen saueren Apfel ... und bin überrascht. Die knallrote Frucht schmeckt zwar intensiv aber nicht bitter. Eher ein bisschen süßlich. Kombiniert mit einem veganen Streichaufschnitt schmeckt das ganze als abendlicher Snack richtig gut. Und ist dabei deutlich gesünder, als zu Schokolade oder Chips zu greifen!

Saisonal und vielseitig einsetzbar: der Granatapfel – auch Speise der Götter Bild: Privat

Tag 6

Heute bin ich wieder bei meinem Hausarzt, um mir die Ergebnisse der Blutabnahme erläutern zu lassen. Ich bin gespannt, wie meine anfänglichen Werte aussehen. Bin ich mit allen Nährstoffen optimal versorgt oder gibt es vielleicht sogar Defizite?

Doch mein Arzt kann mich beruhigen: Alle Blutwerte liegen im Normalbereich, ich bin optimal versorgt. Das beruhigt mich natürlich schon mal. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob und wie sich diese Werte am Ende meines vierwöchigen Experiments verändert haben. Mein Arzt fragt nach, wie es mir geht und wie das Experiment läuft. Noch ist alles gut, versichere ich ihm, denn momentan fällt es mir nicht schwer, gänzlich auf tierische Produkte zu verzichten.

Oft habe ich in den letzten Tagen verschiedene Gemüsesorten kombiniert, dazu gab es Kartoffeln – ob nun gestampft, gebraten oder als Salzkartoffeln – oder Reis. Mir ist noch längst nicht langweilig geworden. Ich finde sogar, meine Mahlzeiten sind jetzt abwechslungsreicher und überhaupt nicht eintönig. Wenn ich am kommenden Wochenende etwas mehr Zeit zum Kochen finde möchte ich mal etwas ausgefalleneres ausprobieren. Dazu studiere ich schon fleißig vegane Kochbücher nach interessant klingenden Rezepten. Man darf gespannt sein.

Tag 8

Im Gegensatz zum Mittag- und Abendessen fällt mir die Auswahl des Frühstücks nicht so leicht. Üblicherweise esse ich nicht viel zum Frühstück, ich habe früh am Morgen einfach nicht so viel Hunger. Und wenn, dann esse ich oft ein Brot mit Ziegenkäse oder Wurstaufschnitt. Das fällt ja nun weg.

Doch meine Eltern haben mir zu Weihnachten einen Mixer geschenkt und da kam mir die rettende Idee: gesunde Smoothies. Die sättigen mich bis zum Mittagessen, decken meinen Obstbedarf (zwei Portionen Obst täglich empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und sind äußerst variabel. Eine gute Alternative zum Wurst- oder Käsebrot, finde ich!

Mein erster Versuch gelingt mir allerdings nicht so richtig, was vermutlich an den gewählten Obstsorten liegt. Apfel und Birne schmecken mir etwas zu flau, ich mag es gern fruchtiger. Ich werde experimentell und füge eine Handvoll Himbeeren hinzu, was das ganze wieder aufpeppt. Und da die Früchte noch eingefroren waren, sieht das Getränk ein wenig wie ein Fruchteis aus und schmeckt angenehm kühl.

Grundsätzlich mixe ich zwei oder drei Obstsorten im Mixbecher – frisch und gefroren gemischt –, süße bei Bedarf etwas mit Agavendicksaft und fülle den Becher dann mit Wasser auf. Einige Sekunden später ist mein gesundes Frühstück fertig. Alternativ kann man natürlich auch Gemüse-Smoothies mixen – daran muss ich mich in Zukunft noch heranwagen.

Aromatisch und variabel: Obst-Smoothies Foto: Andrea Warnecke/dpa

Tag 10

Ich muss zugeben, so langsam geht mein Vorrat an Kartoffeln zu Neige. Um den Rest zu verbrauchen überlege ich, was ich kochen soll. Nicht wieder Bratkartoffeln oder Kartoffelpüree! Da ich sowieso noch ein Paket Suppengemüse habe, suche ich nach einem Rezept für Kartoffelsuppe und werde schnell fündig. Noch ein Novum, denn so oft esse ich ein solches Gericht nicht – vor allem nicht mit den Gemüsesorten, die im Rezept angegeben sind.

Doch ich bin guter Dinge und mische Sellerie, Möhren, Lauch und Zwiebeln unter die Kartoffeln, die langsam aber sicher zu einer Suppe verköcheln. Am Ende halte ich noch schnell den Pürierstab hinein und voilà: Die Kartoffelsuppe ist fertig.

Garniert mit etwas Petersilie richte ich die Suppe auf einem Teller an und probiere meine Kreation. Mein erster Eindruck: Der Sellerie schmeckt ziemlich durch. Muss man mögen. Doch zusammen mit den Möhren und Kartoffeln ist er nicht allzu geschmacksintensiv. Mein Fazit: Vor allem im Herbst schmeckt eine warme Suppe umso besser. Und wer den Geschmack von Sellerie mag, sollte die Kartoffelsuppe unbedingt nachkochen!

Das Rezept zum Nachkochen:

– 400 g Kartoffeln

– 2 Möhren

– 200 g Sellerie

– eine Zwiebel

– eine halbe Lauchstange

– 500 ml Gemüsebrühe

Zunächst die Zwiebeln klein schneiden und mit etwas Öl im Topf andünsten. Die übrigen Zutaten kleinschneiden und hinzugeben. Kochen lassen, bis alles gar ist. Mit Gewürzen abschmecken. Bei Bedarf pürieren.

Kommen bei mir gern in die Suppe: Kartoffeln Foto: Andrea Warnecke/dpa

Tag 12

Nach einem eher einfachen und schnellen Essen am Samstag habe ich mir für Sonntag etwas Besonderes vorgenommen: Es gibt Tofu in einer Mango-Erdnuss-Soße auf Reis. Klingt interessant und ein bisschen exotisch. Mango habe ich bisher eher für Nachspeisen verwendet und nicht als Hauptgericht. Und zum Tofu habe ich bisher auch eine zwiegespaltene Meinung. Vor Monaten habe ich mal den Fehler gemacht und Räuchertofu gekauft. Der Geschmack war mir eindeutig zu intensiv.

Doch jetzt habe ich mir Natur-Tofu gekauft und gebe dem Ganzen noch eine zweite Chance. Das Gericht ist etwas aufwendiger und ich stehe länger als sonst für die Vorbereitung in der Küche. Etwas skeptisch bin ich immer noch und behalte das Rezept ganz genau im Auge, damit auch alles nach Plan läuft. Am Ende ist das Mango–Erdnuss-Tofu fertig, und da das Ganze ein wenig farblos aussieht, füge ich etwas Curry hinzu. Ich bin sehr gespannt, wie das nun eigentlich schmeckt. Überraschend gut, wie sich herausstellt: Der fruchtige Geschmack der Mango einerseits, der salzig-nussige Geschmack der Erdnuss andererseits ergänzen sich gut. Den Tofu schmecke ich kaum heraus und wenn, dann fällt er zumindest nicht negativ auf.

Mein Fazit: Ein abwechslungsreiches Gericht, das ich gerne mal wieder kochen würde – mit ein paar kleinen Änderungen: ich würde zum einen weniger Erdnussbutter verwenden und zum anderen die Mango in größere Stückchen schneiden, damit am Ende eine nicht ganz so homogene Masse entsteht.

Hier das Rezept zum Nachkochen:

– 1 Mango

– 200 g Tofu

– 1 Zwiebel

– 1 TL Gemüsebrühe, instant

– ¼ Liter Wasser

– 2 EL Erdnussbutter

– Salz, Pfeffer, Gewürze

– Reis

Den Tofu in Würfel schneiden und in heißem Öl von allen Seiten knusprig anbraten. Beiseite stellen.

In der Zwischenzeit die Mango und Zwiebel schälen und in Stücke schneiden. Die Zwiebelwürfel in die Pfanne geben und anschmoren, bis sie glasig ist. Die Mangostücke hinzugeben. Alles mit der Brühe bestäuben und mit dem Wasser ablöschen. Die Erdnussbutter einrühren und alles unter Rühren aufkochen, bis die Sauce eine cremige Konsistenz erreicht. Nach Belieben würzen und zum Schluss die Tofuwürfel in die Sauce geben. Mit dem Reis servieren.