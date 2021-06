Kommunalwahl in Oldenburg: Wahl-Check der NWZ: Angebote für mehrere Generationen unter einem Dach fehlen

Oldenburg „Welche Wohnformen fehlen Ihnen in Oldenburg?“ – das ist nur eine von zahlreichen Fragen, auf die sich unsere Redaktion von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Antwort erhofft. Im großen Wahl-Check der NWZ ist der Themen-Komplex Bauen und Wohnen einer von mehreren. Wie leben Sie? Wie sollen freie Flächen genutzt werden, wie vermarktet? Ihre Meinung ist gefragt. Rund 1000 Menschen haben bereits mitgemacht. Wenn Ihre Antworten noch fehlen, seien Sie unter dem Link www.NWZonline.de/wahl-check dabei.

Was schon bei einem ersten Blick in die Antworten auffällt: Eine Wohnform wird von vielen Menschen genannt, auch wenn die Bezeichnungen leicht voneinander abweichen. Auf die Frage nach in Oldenburg fehlenden Angeboten wurde in der Freitext-Antwortmöglichkeit bereits mehr als 120 Mal das generationenübergreifende Wohnen genannt, ob als Mehrgenerationenwohnen, Mehrgenerationenhaus, Mehrgenerationen-WG oder in anderer Formulierung.

Aus allen Stadtteilen sind mittlerweile Antworten eingetroffen. Am auskunftsfreudigsten sind bisher die Menschen in Eversten und Bürgerfelde. Aber auch von außerhalb der Stadtgrenzen kommen schon reichlich Teilnehmer. Auch wenn sie weder den nächsten Oldenburger Oberbürgermeister noch den Stadtrat wählen dürfen, haben sie doch vielfach Interesse an wichtigen Themen der Stadt, in der sie vielleicht arbeiten, einkaufen oder Verwandte haben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

In der großen Online-Umfrage, die noch bis zum 4. Juli läuft, werden Fragen zu den Themenbereichen Verkehr und Mobilität, Digitalisierung, Bauen und Wohnen, Stadt und Stadtteile, Familie und Betreuung sowie Freizeit und Leben gestellt und Antworten erbeten. Auch Freitext-Vorschläge sind willkommen. Zudem werden in Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg noch einige Einschätzungen zu politischen Fragen und zu den Kandidateneigenschaften erbeten.

Für die Teilnahme an der anonymen Befragung sind maximal zehn Minuten nötig. Neben Fragen, bei denen zwischen einer oder mehreren vorgegebenen Antworten gewählt werden kann, gibt es auch solche, bei denen Sie Ihre ganz persönliche Meinung frei eintragen können. Zudem können Sie dem künftigen Oberbürgermeister und dem Stadtrat Anregungen mit auf den Weg geben. Jeder mit einem Internetzugang kann mitmachen.

Die Ergebnisse Ihrer Bewertungen im großen Wahl-Check unserer Zeitung veröffentlichen wir ab Montag, 19. Juli, und damit rechtzeitig vor den Wahlen.