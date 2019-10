Oldenburg /Wahnbek Weil bei Tiefbauarbeiten an der Havelstraße in Wahnbek (Landkreis Ammerland) am Donnerstagmittag ein Kabel der EWE Netz durchtrennt worden ist, waren um 11.40 Uhr circa 3000 Haushalte ohne Strom.

Das bestätigte Dietmar Bücker, Pressesprecher der EWE. Davon betroffen waren Haushalte von Etzhorn bis Wahnbek. Bis 12.15 Uhr habe es gedauert, bis die Stromversorgung wiederhergestellt worden sei, so der Sprecher. Bei dem Kabel handle es sich um ein zehn Zentimeter dickes Mittelspannungskabel mit 20 kV (20.000 Volt), das in einer Tiefe von einem Meter im Boden liegt.