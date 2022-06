Polizeihunde auf der Spur des gesuchten Achtjährigen aus Oldenburg: Immer dem Geruch des vermissten Joe nach

Oldenburg /Wehnen Es sind nur zwei Sekunden, die die Hündin ihre Nase in die durchsichtige Tüte steckt und einatmet. Die reichen ihr, um den Geruch von Joe aufzunehmen. Es ist die Sohle aus den gelben Sneakern des geistig behinderten Jungen, der seit Freitagabend in Oldenburg vermisst und seitdem quasi rund um die Uhr von Hunderten Einsatzkräften und noch mehr Privatpersonen gesucht wird. Aber riechen können das Kind nur die Hunde, die speziell darin ausgebildet sind, die Geruchsprobe eines bestimmten Menschen aufzunehmen – auf Asphalt, auf Gras, auf Dreck, einfach überall.

Mit einer Drohne sucht derzeit die Ammerländer Feuerwehr in Wehnen nach dem achtjährigen Joe aus Oldenburg, der seit Freitagabend vermisst wird. Bild: Anja Biewald

Der Geruch der Füße

Kaum zieht die belgische Schäferhündin ihre Nase wieder aus der Tüte mit Joes Schuhsohle, legt sie mit ihrem Diensthundeführer von der Polizei los. Sie schnürt an der Hermann-Ehlers-Straße in Wehnen entlang. Die Nase dicht am Boden. Dort wollen Zeugen den vermissten Jungen am späten Montagnachmittag und am Dienstagmorgen im Bereich eines Erdbeerfeldes gesehen haben. Die Hündin macht kehrt, führt ihren Menschen einen Feldweg entlang auf eine frisch abgemähte Wiese. Zwischendurch schnuppert sie immer wieder an Joes Schuhsohle, frischt damit den Geruch für sich auf. An einer Baumreihe entlang geht es auf eine weitere Wiese, kurz biegt sie ab: rein in ein Gebüsch und gleich wieder raus. Weiter geht es am Rand der Wiese entlang. Ist Joe dort gelaufen? Hat er sich dort irgendwo versteckt? Ein Außenstehender kann nicht beurteilen, was die Hündin macht: Geht sie nur spazieren und schnuppert rum oder ist da was?

Was der Mensch nicht sieht

„Sie hatte eine Spur“, erklärt der Hundeführer nach dem Ende der Suche unserer Redaktion. Ob es sich tatsächlich um die Spur des vermissten Achtjährigen handelt, kann der Hundeführer nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen: „Wir können ja nicht sehen, was der Hund riecht.“ Aber: „Sie hatte den Geruch und sie hatte eine Spur.“ Und seine belgische Schäferhündin ist nicht die einzige, die Joes Geruch zuerst über eines seiner Kleidungsstücke aufgenommen und dann im Umfeld der Karl-Jaspers-Klinik wiedergefunden hat.

Private Reiter aus dem Ammerland haben sich am Dienstag an der Suche nach Joe beteiligt und sind über Feldwege geritten.

Schon am Montagabend startete nach einem Zeugenhinweis in dem Bereich eine große Suche, auch da nahm ein Diensthund die Fährte auf, die sich dann aber verlief. Warum oder ob eine Spur endet, kann auch der Hundeführer nicht genau sagen. Auf der freien Fläche ist es am wahrscheinlichsten, dass der Hund schlicht erschöpft ist. Denn: Die intensive Fährtensuche ist Hochleistungsarbeit. „Wenn wir bei diesem Wetter beispielsweise auf Asphalt laufen, atmet der Hund über die Nase richtig heiße Luft ein“, so der Hundeführer. Überhaupt sei die Suche bei warmem Wetter anstrengender für die Tiere. Für seine Hündin ist deshalb nach einigen Hundert Metern Schluss: Nach einem tüchtigen Lob und Streicheleinheiten geht es für sie hechelnd für eine Pause zurück in ihre Box.

Augen in der Luft

Ein paar Hundert Meter weiter wird derweil bei der Suche nach Joe auf Technik gesetzt: Die Facheinheit Drohne der Ammerländer Kreisfeuerwehr lässt dort über einem Feld ihre Drohne kreisen. Das Korn steht schon mindestens hüfthoch. Joe wäre darin nicht zu sehen.

Dieses Shirt soll der vermisste Joe aus Oldenburg tragen.

Die Drohne überträgt laufend Videoaufnahmen in den Einsatzleitwagen der Feuerwehr. Dort sichten mehrere Augen gleichzeitig die Aufnahmen. Auf einer Bildschirmseite sind die Videoaufnahmen zu sehen, die andere Bildschirmseite zeigt die Aufnahmen mit der Wärmebildkamera – würde Joe mitten im Feld hocken, wäre er hier als großer heller Umriss zu erkennen. Ist ein Quadrat mit der Drohne abgeflogen, wird das Feld auf Kartenmaterial abgehakt und weiter geht es zur nächsten Fläche.

„Du kannst rauskommen“

Einen anderen Ansatz verfolgen private Reiter aus dem Ammerland: Sie reiten am Dienstag bis in den Abend hinein die Wege zwischen den Feldern in Richtung Woldsee ab – in der Hoffnung, dass sich der Achtjährige von den Pferden anlocken lässt, denn Joe soll Pferde faszinierend finden. Und währenddessen hallt die Stimme eine Polizeibeamtin über die Flächen. Über ein Megaphon lässt sie das Kind wissen: „Das Versteckspiel ist vorbei Joe, du kannst jetzt rauskommen.“

Der Blaulichtblog für den Nordwesten