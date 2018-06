Oldenburg

Gastronomie In Oldenburg Restaurant „Lux“ in der Kaiserlichen Post meldet Insolvenz an

Es ändert sich einiges in der Oldenburger Innenstadt: Das „Lux“ hat ab sofort geschlossen – und auch das Bistrorante „Artischocke“ in der Mottenstraße wird bald dichtmachen. Am Lappan wird dafür ein neues Café eröffnen.