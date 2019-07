Oldenburg Es sind nur noch knapp zwei Monate, bis sich die Oldenburger Innenstadt nahezu komplett in einen großen Festplatz verwandelt. Vom 29. bis 31. August findet das diesjährige Stadtfest statt. Dabei kann jeder daran mitwirken, dass es zum Erfolg wird. Denn bis zum 15. Juli werden Entwürfe für das Stadtfestplakat entgegengenommen.

Mitmachen kann jeder, vom Profi bis zum Amateur. Zunächst trifft ein Jury eine Vorauswahl. Anschließend können die NWZ-Leser aus vier Vorschlägen für ihren Favoriten abstimmen. Der Gewinner erhält eine Siegprämie von 250 Euro.

Bei der Gestaltung wäre es schön, wenn das Stadtfest-Logo integriert würde. Zwingend notwendig ist es aber nicht. Das Logo kann auf der Internetseite des Stadtfestes heruntergeladen werden. Nicht auf das Plakat gehören Flaschen, Jahrmarktmotive wie Karussells, Markennamen, Kinder, Babys oder Tiere.

Gedruckt wird im Format DIN A1, Entwürfe können aber auch in DIN A4 (möglichst ungeknickt) eingereicht werden. Bei Computerdateien muss bei der Auflösung die Druckgröße beachtet werden. Der Vorschlag soll möglichst hochkant und farbig sein und am unteren Rand noch zehn bis 15 Prozent (bei DIN A4 ca. 4 cm) Platz für Sponsoren-Logos lassen. Auch Vorjahresentwürfe sind zugelassen. Die Entwürfe bitte verschicken an plakat@stadtfest-oldenburg.de oder E&M Marketing, Markt 23, 26122 Oldenburg.