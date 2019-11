Oldenburg Diese Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen: Ein selbstgebautes Solarfahrzeug muss eine Strecke von zehn Metern zurücklegen. Dabei dürfen alle verwendeten Materialien nur aus erneuerbaren Ressourcen bestehen. Welches Konstruktionsteam kann das Rennen gewinnen?

Die Gewinner: Wertungsklasse I: Team „Die coolen Kids“; Enya und Käthe von der Grundschule Nadorst Wertungsklasse II: Team „NiRaDen“; Jaden, Nick und Laurenz vom Gymnasium Wildeshausen Wertungsklasse III: Team „Speedy“; Leon, Beke und Nele vom Johannes-Althusius-Gymnasium in Emden Wertungsklasse IV: Team „KWINA“; Larissa, Anneke und Karina vom Gymnasium in Lohne

Am vergangenen Samstag fand der siebte Oldenburger Solarcup im Famila Einkaufsland in Wechloy statt. Ziel ist dabei, dass sich die Schüler von der 3. bis zur 13. Klasse mit Technik, erneuerbaren Energien, Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen. Mehr als 40 Teams aus der Region stellten sich der Herausforderung. Damit ist der Wettbewerb der größte seiner Art im Nordwesten.

In diesem Jahr gab es zudem zwei besondere Neuerungen. Zum ersten Mal zählte nicht nur die Geschwindigkeit der selbstgebauten Solarfahrzeuge. Auch die technische Gestaltung, das technische Verständnis und das Design der Gefährte wurden bewertet. Zudem gab es das Motto „70 Jahre Grundgesetz“, welches es zu berücksichtigen galt. Johanna Nobel, die Projektmanagerin des Solarcups, zeigte sich sichtlich erfreut darüber, dass so viele Teilnehmer dieses Thema umsetzen konnten. So rollten dann kleine fahrende Grundgesetze über die Rennbahn.

Die Gewinnerteams erhielten satte Geldpreise für ihre Klassenkassen. Der Cup, der von mehreren Organisationen wie dem Oldenburger Energiecluster und dem Regionalen Umweltbildungszentrum Oldenburg organisiert wird, soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Angepeilter Monat ist erneut der November. Der genaue Termin wird mit weiteren Infos zeitnah veröffentlicht.