Oldenburg Im Februar 2018 herrschte im Gegensatz zu den Vormonaten überwiegend winterlich kaltes und recht trockenes Wetter. Sehen Sie hier eine Übersicht über das Februar-Wetter.

Häufig bestimmten Hochdruckgebiete über Nord- und Osteuropa das Wetter. So gab es nur noch selten Niederschläge, dafür aber wieder deutlich mehr Sonnenschein. In zahlreichen Nächten war es zudem sternenklar oder nur gering bewölkt, und es trat leichter oder mäßiger Frost auf.

Vor allem das kräftige Hoch Hartmut, welches sich in den letzten Februar-Tagen über dem Norden Skandinaviens festsetzte, brachte uns bei lebhaftem Nordost- bis Ostwind eisige Temperaturen. So herrschte in den letzten Tagen überall Dauerfrost. Am kältesten war es tagsüber mit minus 6,8 Grad am 28. Februar. Die höchste Temperatur wurde dagegen mit 6,7 Grad am 16. Februar gemessen. In der Nacht zum 28. Februar sanken die Temperaturen auf den Tiefstwert des Monats von minus 10,8 Grad. Mit einer mittleren Temperatur von minus 0,4 Grad blieb der Monat somit 2,6 Grad unter dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010.

Da die atlantischen Tiefdruckgebiete oft vom vorherrschenden hohen Luftdruck blockiert wurden, hielten sich die Niederschläge in Grenzen. Insgesamt fielen nur neun Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit erreichte der Februar nur 17 Prozent der sonst üblichen Menge. Dagegen war der Monat aber besonders sonnenscheinreich. Mit 126,7 Stunden übertraf die Sonne ihr Soll um 86 Prozent.