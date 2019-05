Oldenburg Am Wochenende wird es in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr über 30 Grad warm. Hoch „Pia“ bringt in den nächsten Tagen sonniges und heißes Wetter ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. „Bislang lag die höchste Temperatur dieses Jahr bei 28,1 Grad“, sagte eine Meteorologin des Wetterdienstes.

Auch in Oldenburg und umzu werden schwitzige Temperaturen erwartet: Je nach Wetterdienst werden am Sonntag bis zu 31 Grad vorhergesagt. Der Samstag läutet schon den meteorologischen Sommerbeginn mit bis zu 25 Grad ein. Dabei soll es schon sonnig und trocken sein.

Am Montag soll es sich dann wieder etwas abkühlen – aber Temperaturen um Mitte 20 sind immer noch drin. Kleine Wermutstropfen dürften aber die Regentropfen sein, die zu Wochenbeginn einsetzen. Aber: insgesamt soll es in der kommenden Woche deutlich wärmer sein als in der vergangenen.

