Oldenburg Der erste Monat des meteorologischen Herbstes brachte viel Sonnenschein und nur wenig Niederschlag. Der September begann freundlich und trocken sowie mit Höchstwerten um oder über 20 Grad, zum Teil auch mit Sommertagen über 25 Grad. Nach einer Abkühlung pendelten sich die Temperaturen dann zwischen 16 und 23 Grad ein. Dazu schien häufig die Sonne, und nur selten gingen nennenswerte Regenmengen nieder. Zu Beginn der zweiten Monatshälfte kam noch einmal der Sommer zurück. Am 18. September wurde mit 30,4 Grad der Höchstwert des Monats registriert.

In der letzten Monatsdekade bestimmten zunächst Tiefdruckgebiete das Wetter und führten kühle und feuchte Luftmassen heran. Am 21. September fiel mit 7,5 Litern Regen pro Quadratmeter die größte Tagesniederschlagsmenge des Monats. Sturmtief „Fabienne“ brachte am 23. September mit einem Höchstwert von 11,6 Grad den kältesten Monatstag. In der Nacht auf den 30. September wurde mit 1,3 Grad die kälteste Temperatur gemessen.

Insgesamt ging der September mit einem Temperaturmittel von 14,6 Grad zu Ende. Damit fiel er 0,7 Grad wärmer aus als im langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Die Gesamtniederschlagsmenge von 28,4 Litern blieb 62 Prozent hinter dem Durchschnitt zurück. Die Sonnenscheindauer konnte mit gut 186 Stunden ihren Sollwert um 34 Prozent übertreffen.