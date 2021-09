Das bringt der NWZ-Tag: Kramermarktstimmung dank „La Ola“ in Oldenburg - Filmfest startet heute

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

zu diesen Themen wird heute in unseren Redaktionen recherchiert:

Auf den Kramermarkt müssen die Oldenburger verzichten, doch dafür startet morgen „La Ola“ auf dem Freigelände. Heute erfahren wir noch einmal ganz genau und vor Ort, was der Freizeitpark zu bieten hat und welche Regeln dort gelten. Auch meine Kollegin Liza Steenemann ist auf dem Gelände, um ein Video zu drehen. Hoffentlich hält der Regenschirm!

Bereits heute Abend startet das Oldenburger Filmfest mit der Eröffnungsgala und dem roten Teppich. Bis Sonntag wird Oldenburg damit wieder zur Spielwiese für das internationale Independent-Kino. Wir berichten von der Eröffnung und stellen Highlights im Programm vor.

Im Landkreis Oldenburg sind sogenannte Lovemobile im Einsatz, in denen Prostituierte Dienste anbieten. Meine Kollegen haben nachgefragt, wie sie die Corona-Krise bewältigt haben.

Nach Einschulungsfeiern in einer Edewechter Grundschule schlugen Coronatests positiv an, Dutzende mussten in Quarantäne. Wurden Regeln nicht beachtet? Und haben sich die Testergebnisse überhaupt bestätigt? Meine Kollegen bleiben an dem Thema dran.

Im Braker Freibad hat sich die Pflanzenwelt schön eingerichtet. Menschen würden das Bad aber auch gern wieder nutzen. Nun soll aus dem Freibad ein Naturbad werden. Wie es damit vorangeht, erklären unsere Kollegen in der Wesermarsch.

Herzliche Grüße und kommen Sie gut und trocken durch den Tag,

Timo Ebbers