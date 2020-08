Prozess In Oldenburg: 33-Jähriger soll Säugling totgeschüttelt haben

Oldenburg /Wilhelmshaven Weil er am 2. März 2018 in Wilhelmshaven den zweieinhalb Monate alten Sohn seiner Verlobten so brutal geschüttelt haben soll, dass das Kind wenige Wochen später an seinen schweren Hirnverletzungen verstarb, muss sich seit Donnerstag ein 33 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Hatten vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes wegen Totschlags verantworten.

Mutter sagt aus

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. So konnte gleich nach Verlesung der Anklageschrift die Mutter des getöteten Kindes als Zeugin gehört werden. Die 29-Jährige hat Schweres durchgemacht. 2015 hatte sie ihren ersten Sohn im Alter von fünf Monaten verloren. Das Kind war eines natürlichen Todes gestorben. „Und nun lag mein zweiter Sohn im Laufstall, so blass wie mein erster Sohn tot im Sarg“, sagte die 29-Jährige am Donnerstag.

Nach ihrer Aussage hatte der Angeklagte am Tatmorgen die alleinige Betreuung des Kindes übernommen. Sie selbst musste zur Arbeit. Die 29-Jährige war mit dem 33-Jährigen zusammengezogen, als sie mit dem zweiten Sohn schwanger war. Der Angeklagte ist nicht der Vater des Kindes. Er habe zunächst das Kind auch akzeptiert, dann sei die Stimmung aber gekippt. Der Angeklagte habe sich von dem Quengeln des Kindes genervt gezeigt, so die 29-Jährige.

Schon einmal verdächtigt

Als die Frau am Tattag nach Hause kam, lag ihr kleiner Sohn blass und röchelnd im Laufstall. Der Angeklagte habe geweint und gesagt, er wolle nicht ins Gefängnis. Es habe zwei Monate zuvor gegen ihn schon einmal den Verdacht der Kindesmisshandlung bestanden, was sich aber eindeutig nicht bestätigt habe. Auch dieses Mal werde sich alles aufklären, hatte die 29-Jährige zu dem Angeklagten gesagt. Sie hatte noch an das Gute geglaubt.

In der Klinik dann die Horrorbotschaft: Schütteltrauma oder schwerer Autounfall hatten die Ärzte als Ursache für die schweren Hirnschädigungen bei dem Kind diagnostiziert. Ein schwerer Autounfall konnte ausgeschlossen werden.

Der Vater der 29-Jährigen hatte dem Angeklagten dann die schwere Tat vorgehalten. Der soll dann zugegeben haben, dass er manchmal zu ruppig mit dem Kind umgegangen sei. Er habe aber nicht gewusst, dass das solche Folgen haben könne.

Der Prozess wird fortgesetzt.