Oldenburg /Wilhelmshaven In Untersuchungshaft sitzen seit zehn Tagen zwei Männer, die in Oldenburg und Wilhelmshaven hochwertige Armbanduhren aus Elektronikmärkten gestohlen haben sollen. In Oldenburg seien die 35- und 36-jährigen Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hätten, noch erfolgreich gewesen, ließ die Polizei verlauten. Drei Stunden später aber seien sie in Wilhelmshaven von Ladendetektiven geschnappt worden.

Am Tag vor Heiligabend waren die mutmaßlichen Täter dabei beobachtet worden, wie sie in einem Elektronikmarkt in Wilhelmshaven versucht haben, Smartwatch-Armbanduhren im Gesamtwert von 2000 Euro zu stehlen. Um der Diebstahlwarnanlage zu entgehen, hatten die Männer das Diebesgut in einer eigens präparierten „Klautasche“ deponiert, wie die Polizei mitteilt. Beim Verlassen des Marktes wurden sie von Ladendetektiven aufgehalten. Polizeibeamte nahmen die beiden Männer noch vor Ort fest.

Schon die ersten Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang zu einem anderen Vorfall, der sich nur drei Stunden zuvor am Posthalterweg in Oldenburg ereignet hatte. Auch hier wurden Armbanduhren aus einem Elektronikmarkt gestohlen. Auf Videoaufnahmen aus dem Oldenburger Markt waren die mutmaßlichen Täter aus Wilhelmshaven deutlich zu erkennen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die beiden Männer an Heiligabend einem Richter vorgeführt. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft.