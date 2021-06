Alte Brennerei in Oldenburg geöffnet: Ziel für den Sonntagsausflug

Oldenburg Die Ateliers in der Alten Brennerei Hilbers, Butjadinger Straße 346, öffnen an diesem Sonntag, 6. Juni, ihre Türen. Gäste sind von 15 bis 18 Uhr willkommen. Die Künstler und Künstlerinnen freuen sich auf viele Interessierte und lebhafte Gespräche. In der langen Zwangspause während der Corona-Pandemie sind nämlich viele neue Objekte entstanden. Kaffee und Kuchen to go gibt es schon ab 14 Uhr. Auf dem weitläufigen Außengelände laden Sitzmöglichkeiten mit Abstand zum Verweilen ein.

Um 15 Uhr beginnt eine Führung zur geschichtlichen Entwicklung des Hofes und der Brennerei. „Alles findet zur Zeit noch unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Bestimmungen statt“, betonen die Eigentümer der Alten Brennerei, Anke und Hans-Gerd Hilbers . Wenn die Corona-Lage es weiterhin zulässt, dann wird an jedem ersten Sonntag im Monat geöffnet.Mehr Infos: www.altebrennerei-hilbers.de