Zwei Verletzte in Oldenburg: Nach Streit von hinten mit Flaschen geschlagen

Oldenburg In Höhe der Bushaltestelle an der Poststraße ist es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und um 19.22 Uhr über Notruf gemeldet, dass eine Person verletzt am Boden liege.

Beim Eintreffen fanden die Beamten zwei Männer mit Schnittverletzungen vor: einen 34-jährigen Oldenburger sowie einen 32-jährigen aus Wardenburger. Ihren aussagen nach war es zum Streit zwischen dem 34-Jährigen und drei Männern gekommen. Als die späteren Opfer danach in Richtung Bushaltestelle gingen, hätten die Unbekannten von hinten mit Flaschen auf sie eingeschlagen. Dann seien sie in Richtung Stautorkreisel geflüchtet.

Die beiden Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen:Telefon 0441/790-41 15.

