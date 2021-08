Das bringt der NWZ-Tag: Sorge vor Fischsterben in Ostfriesland und Tipps gegen E-Bike-Diebstahl

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

essen Sie gerne Currywurst? Als ich im Ruhrpott gelebt habe, stand diese Spezialität alle zwei Wochen auf meinem Essensplan. Seit meinem Wegzug esse ich wesentlich vegetarischer. Fleischfrei soll es bald auch in der Wolfsburger VW-Kantine zugehen. Dabei lag die Currywurst-Produktion bei Volkswagen schon häufig über dem Autoabsatz der Kernmarke. Wir berichten, wie es zu dieser Umstellung kommt.

In Ostfriesland hingegen wird gegrillt, um Gutes zu tun. Feuerwehrleute aus Aurich haben einen Bratwurst-Drive-in eingerichtet. Durchs Autofenster servieren sie Grillwürstchen. Der Erlös der kreativen Wohltätigkeitsaktion geht an Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Alarm schlagen Naturschützer in Wiesmoor und Großefehn. Die Kanäle in der Region verschlammen zunehmend. Der Nabu befürchtet ein großes Fischsterben, wenn nicht entgegengesteuert wird. In den vergangenen Tagen wurden immer mehr tote Fische entdeckt. Auch darüber berichten wir heute.

Im Kreis Cloppenburg gehen meine Kolleginnen und Kollegen dem Thema „E-Bike-Diebstahl“ auf den Grund und fragen nach, wie man dem vorbeugen kann. In Varel ist heute Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) bei Premium Aerotec zu Besuch, und mein Kollege Nils Coordes ist für Sie vor Ort. Über eine seltene Schilddrüsenerkrankung, Morbus Basedow, hat meine Kollegin Tanja Mikulski mit einer Friesoyther Ärztin gesprochen.

Was jetzt schon aktuell ist:

Der Weltklimarat hat seinen neuen Bericht veröffentlicht, lesen Sie hier mehr.

Bei Wangerooge ist ein Segler in Seenot geraten. Sein Schiff war nicht zu retten.

Einen guten Start in die Woche wünscht Ihnen

Inga Wolter