Das bringt der NWZ-Tag: Mehr zum Impfskandal in Friesland - So läuft der E-Bike-Verleih in Oldenburg

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie schon mal versucht, in Oldenburg ein E-Bike zu leihen? Das soll für Touristen gar nicht so einfach sein, hat unsere Stadtredaktion erfahren. Darum schaut sie genauer hin - und testet, wie es läuft mit dem Verleih. Ich bin gespannt auf das Ergebnis!

Der Impfskandal in Friesland wird auch heute wieder unser großes Thema sein. Eine Krankenschwester soll Kochsalzlösung statt Biontech in Spritzen gefüllt haben - und das womöglich in viel mehr Fällen, als bisher angenommen. Die Staatsanwaltschaft will sich jetzt zu den Ermittlungen äußern. Auch gibt es noch viele offene Fragen - zum Beispiel, warum es nicht früher aufgefallen ist, dass Kochsalzlösung statt Biontech geimpft wurde. Diesen Fragen wollen meine Kolleginnen und Kollegen auch hinterhergehen.

Im Ammerland nimmt unsere Redaktion die Corona-Neuinfektionen der vergangenen Wochen genau unter die Lupe. Die Kolleginnen und Kollegen wollen herausfinden, wo die Menschen sich angesteckt haben, wie viele von den Erkrankten geimpft waren und wie die Krankheitsverläufe ausfielen: Wie schlimm war es bei Menschen, die geimpft sind? Wie schlimm bei denen, die keinen Impfschutz haben?

Meine Kollegin Anke Brockmeyer blickt nach Rheinland-Pfalz. Auf dem Nürburgring sind die Helferinnen und Helfer stationiert, die nach dem Hochwasser im Landkreis Ahrweiler anpacken. Da der Nürburgring aber bald wieder für seine eigentlichen Zwecke, den Motorsport, genutzt werden soll, müssen die Helfer weichen. Was nun passiert und wohin es für die Helfer geht, beschreibt Anke Brockmeyer.

Das lesen Sie heute außerdem noch bei uns: In Oldenburg gibt es Ärger um Schwimmflächen. In Friesland stehen nach Regenfällen tiefe Wasserpfützen auf dem Land. Und es gibt auch noch Neuigkeiten zu dem Löwen Matadi, der im Jaderpark eingeschläfert wurde.

Herzliche Grüße

Inga Wolter