Das bringt der NWZ-Tag: RSV-Infektionen bei Kindern, wenig Bus-Passagiere und Wandergesellen in der Region

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesen Themen beschäftigen sich unsere Lokalredaktionen heute:

In diesem Herbst gibt es einen ungewöhnlich starken Anstieg bei RSV-Infektionen bei Kindern. Das Virus sorgt für schwere Erkrankungen der Atemwege, vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern. Auch in Oldenburg sind die Kinderarzt-Praxen und Stationen auf Kinderkliniken voll. Warum es in diesem Herbst mehr Fälle gibt und ob das überall in der Region so ist, lesen Sie heute bei uns auf NWZonline.

Sind Sie in der ersten Zeit der Corona-Pandemie Bus oder Bahn gefahren? Viele Menschen haben offenbar darauf verzichtet, um sich nicht der Ansteckungsgefahr auszusetzen. Auch jetzt sind im Öffentlichen Nahverkehr in Oldenburg deutlich weniger Leute unterwegs als vor der Krise. Mein Kollege Christoph Kiefer hat mit dem Oldenburger Busunternehmen VWG gesprochen und für uns einen Blick auf die Passagierzahlen geworfen.

Was machen eigentlich Wandergesellen? Sie wissen schon, die Handwerker, die in schwarzer Kluft unterwegs sind. „Auf die Waltz gehen“, nennt man das. Mein Kollege Oliver Braun hat in Varel zufällig ein paar Wandergesellen getroffen und sich mit ihnen über ihre Wanderjahre und die besonderen Regeln, die für diese Zeit gelten, gesprochen. Was die Handwerker ihm erzählt haben, schreibt er auch für uns auf.

Und das steht heute sonst noch an: Die Fassmer-Werft in Berne entwickelt voll elektrisierte Boote für den Fahrgastverkehr. In Obernstrohe in Friesland gibt es Ärger um sogenannte Geister-Radler. In Oldenburg arbeitet meine Kollegin Friederike Liebscher an einem Überblick über die Corona-Fallzahlen in Kitas und Schulen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag,

herzliche Grüße

Inga Wolter