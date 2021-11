Das bringt der NWZ-Tag: Laterne, Laterne ohne Eltern und ein Lost Place im Kreis Cloppenburg

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

Enttäuschte und verärgerte Mütter und Väter: Viel diskutiert wurde über das Elternverbot bei Laternenumzügen städtischer Kitas in Oldenburg. Dass Eltern ihre Kinder beim Laternelaufen nicht begleiten dürfen, ist bei vielen sauer aufgestoßen - zumal andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Grünkohl-Aktionstag und Co. mit bis zu 500 Personen stattfinden dürfen. Die Stadtverwaltung will heute noch einmal genauer erklären, warum sie zu der Entscheidung gekommen ist, Eltern beim Laternelaufen außen vor zu lassen.

Mehr Licht möchten meine Kolleginnen und Kollegen der Stadtredaktion auch in die Hintergründe des explosiven Fundes auf einem Kita-Spielplatz in Oldenburg bringen. Ein Fünfjähriger hatte dort eine Handgranate ausgebuddelt. Vor dem Bau der Kita auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Donnerschwee hatte es eine Kampfmittelsondierung gegeben. Warum die Handgranate dabei unentdeckt blieb, ist noch unklar. Unsere Stadtredaktion fragt nach, wie genau das damals mit den Sondierungen ablief.

Auf diese Geschichte bin ich heute besonders gespannt: Im Kreis Cloppenburg gibt es Gerüchte um ein angebliches Nazibad in der Nähe der Thülsfelder Talsperre. Was hat es damit auf sich? Meine Kolleginnen und Kollegen sind den Gerüchten hinterhergegangen, und sind zwar nicht auf das gestoßen, was sie erwarteten - dafür haben sie einen Ort kennengelernt, der alle Lost-Place-Fans interessieren wird.

Im Jeverland geben wir heute einen Überblick über die geplanten Weihnachtsmärkte. In der Westersteder Peterstraße tut sich nach viel Leerstand wieder eine Menge. Und meine Kollegin Tanja Mikulski hat anlässlich des Hausfrauentages mal in alten Nordwest-Zeitungen gestöbert: Wie wurden Frauen damals dargestellt? Dabei ist sie auf einige Kuriositäten gestoßen.

