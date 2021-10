Zeugensuche in Oldenburg: Unbekannter bringt Kinder auf Spielplatz mit Nägeln in Gefahr

Oldenburg Unbekannte Täter haben auf einem Spielplatz in Oldenburg Nägel verteilt und damit spielende Kinder in große Gefahr gebracht. Sie hätten „nicht unerhebliche Verletzungen in Kauf genommen“, so die Polizei.

Eine Zeugin hatte die Nägel am Donnerstag auf den Spielgeräten am Anne-Frank-Platz bemerkt und bereits einige davon entfernt. Gegen 14 Uhr informierte sie dann die Polizeistation Ohmstede. Die Beamten machten sich umgehend auf den Weg zum Spielplatz. An verschiedenen hölzernen Elementen wie einem Kletterturm und Sitzgelegenheiten stellten sie weitere Drahtstifte fest.

Die jeweils drei Zentimeter langen und scharfkantigen Stifte ragten etwa zu zwei Dritteln ihrer Gesamtlänge aus den Spielgeräten heraus. Insgesamt wurden 35 Nägel gefunden und entfernt. Anschließend wurde der Spielplatz wieder freigegeben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Nach den bisherigen Informationen dürfte die Tat zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, verübt worden sein.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten.

