Das bringt der NWZ-Tag: Grüne Jugend will Auricher Parkhaus verhindern, und: Senioren mit Rikscha-Fahrer auf Tour

Oldenburg Moin liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in den NWZ-Redaktionen,

Sie sind jung und engagiert - und haben große Pläne: Die neu gegründete „Grüne Jugend“ in Aurich will den Bau des Parkhauses am Georgswall verhindern. Wie sie das anstellen will und welche Themen sie außerdem in Aurich stören, lesen Sie später bei uns auf der Seite.

Wir berichten bei der NWZ ja viel über Probleme und gelegentlich auch über Aufreger. Aber es gibt auch schöne Nachrichten: Im Ammerland bietet ein Rikscha-Fahrer einen besonderen Service, er fährt Senioren umher. Warum er das tut und wo die Touren hingehen, lesen Sie später auf NWZonline.

Morgens dunkel, abends dunkel. Die einen gruseln sich bei diesem Wetter, andere nennen es „besinnlich“. Suchen Sie sich gerne etwas aus. Aber es ist nicht zu leugnen, die Weihnachtszeit naht und im Nordwesten gibt es reichlich Pläne zu Weihnachtsmärkten. So etwa auch in Nordenham. Da soll es aber keinen Markt geben, aber eine Weihnachtsmeile. Was es damit auf sich hat, berichten wir im Laufe des Tages.

In Ovelgönne ist es am Morgen zu einem Wohnungsbrand gekommen. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Für die Löscharbeiten musste die Durchgangsstraße gesperrt werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Was unsere Leserinnen und Leser außerdem gerade interessiert:

Kommen Sie gut und gesund durch den Tag,

Ihr Max Holscher