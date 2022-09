Belästigung beim Stadtfest Oldenburg: 17-Jährige begrabscht – Polizei ermittelt Verdächtigen und sucht nun Zeugen

Oldenburg Wie die Polizei erste an diesem Mittwoch mitteilte, ist es während des Oldenburger Stadtfestes zu einer sexuellen Belästigung einer 17-jährigen Jugendlichen gekommen. Bei den bisherigen Ermittlungen habe ein Tatverdächtiger identifiziert werden können. Zur Aufklärung des genauen Tathergangs setzen die Ermittler nun auf weitere Hinweise von Zeugen.

Die Tat geschah am ersten Tag des Stadtfests, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. auf 26. August. Die 17-Jährige hatte sich demnach mit einer Freundin in der Zeit zwischen Mitternacht und etwa 1 Uhr in der Nähe der Bühne auf dem Waffenplatz aufgehalten. Dort sei die Jugendliche von einem ihr unbekannten Mann mehrmals am Gesäß und am Oberschenkel angefasst worden. Nachdem die Schülerin den Mann aufgefordert hatte, dies zu unterlassen, habe dieser sie erneut mehrfach unsittlich berührt.

Daraufhin habe die 17-Jährige den Unbekannten mit ihrem Smartphone gefilmt, berichtet die Polizei, woraufhin dieser wütend reagiert und dem Opfer das Handy aus der Hand geschlagen habe. Anschließend habe der Täter der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete kurz darauf.

Anhand der vom Opfer gefertigten Videoaufnahmen konnten die Ermittler inzwischen einen 28-jährigen Mann aus Oldenburg als Tatverdächtigen identifizieren. Die 17-Jährige erklärte den Beamten im Rahmen ihrer Befragung, dass eine Gruppe von Männern dazwischen gegangen sei, als sie von dem unbekannten Mann belästigt wurde. Die Polizei sucht nun insbesondere diese unbekannten Zeugen, um die Tat weiter rekonstruieren zu können. Hinweise werden unter der Tel. 0441/790-4115 entgegengenommen.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten