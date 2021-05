Gute Nachrichten für Patienten: Oldenburger Kliniken lockern Besucher-Regelung

Oldenburg Das Klinikum Oldenburg lässt ab diesem Mittwoch unter Auflagen wieder Besucherinnen und Besucher zu. Patientinnen und Patienten, deren Aufenthalt sechs Tage oder länger dauert, benennen einen festen Besucher. Dieser darf einmal am Tag zu Besuch kommen. Zudem muss er oder sie einen negativer Test vorweisen. Im Evangelischen Krankenhaus ist – ebenfalls stark eingeschränkt – Besuch möglich ab dem achten Aufenthaltstag.

Negativer Test nötig

Kontrolliert wird der Besuch im Klinikum über einen Ausweis, den das Klinikum für die besuchsberechtige Person ausstellt (gültig mit Lichtbildausweis). Besucher der Kinder- und Frauenklinik nutzen Eingang K. Alle anderen Besuchsberechtigten werden vor dem Haupteingang zum jeweils richtigen Eingang geleitet.

Das Testzentrum, das die Johanniter gegenüber des Klinikum-Haupteingangs betreiben, öffnet täglich von 14.30 bis 17.30 Uhr. Bei einem negativen Testergebnis bekommen Angehörige ein Armband, das sie als besuchsberechtigt ausweist. Vollständig geimpfte Personen müssen keinem Test ablegen. Sie erhalten dennoch im Bürgertestzentrum ein farbiges Armband. Für alle gelten die Besuchszeiten im Klinikum zwischen 15 bis 18 Uhr.

Bereits seit vergangenem Donnerstag gilt die neue Besuchsregelung im EV. Wie im Klinikum wird für die gesamte Aufenthaltszeit eine Besucherin/ein Besucher pro Patient registriert und nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Tests zugelassen. Vollständig Geimpfte und Genesene – Nachweis zum Beispiel per gelbem Impfpass erforderlich – müssen keinen Test ablegen.

Maximal eine Stunde

Besuche sind möglich für maximal eine Stunde montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 11 und 17 Uhr. Für die Palliativstation und andere Bereiche gelten Sonderregelungen. Das EV bittet um Registrierung unter der App „VidaAPP“.

Das Pius-Hospital plant derzeit keine Änderungen an der Besuchsregelung. Das Haus ist wie die anderen Häuser seit Monaten grundsätzlich nicht zugänglich für Besuche. Allerdings gibt es in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzte Ausnahmegenehmigungen. Diese Regelung habe sich bewährt, hieß es am Montag.