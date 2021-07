Mahnwache an Gedenktafel Oldenburg: „Omas gegen rechts“ setzen Zeichen gegen Antisemitismus

Oldenburg Die Oldenburger Gruppe „Omas gegen rechts“ hat am Samstagmorgen eine Mahnwache vor der Gedenktafel für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus am PFL abgehalten. Die Gruppe protestierte damit gegen die antisemitischen Schmierereien und die Verunglimpfung der jüdischen Opfer durch Unbekannte am vergangenen Dienstag.

Nach Anschlag in Oldenburg Antisemitische Schmierereien entfernt – Mahnwache am Abend

Damit wollten die ‚Omas gegen rechts‘ ein Zeichen setzen gegen jede Form der Demokratie- und Menschenfeindlichkeit und Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde in Oldenburg üben. Bereits am Mittwoch hatten 150 Menschen sich zu einer Mahnwache an der Gedenktafel versammelt.