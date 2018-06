Bümmerstede Dass in der Bümmerstede Henning-von-Tresckow-Kaserne heute noch Soldaten stationiert sind, ist vermutlich dem damaligen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten, Thomas Kossendey, zu verdanken. Nach Abzug des Stabs der Luftlandebrigade 31 aus Bümmerstede hätte die Kaserne ansonsten wohl mehr oder weniger leer gestanden.

kommentar Geld gut angelegt Der Feind steht heute nicht mehr im Osten hinter dem Eisernen Vorhang an den Waffen, sondern versteckt sich heutzutage über die Welt verstreut an vielen Stellen. Es sind im Gegensatz zu früher nicht die großen Armeen, die sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Es sind oftmals Terroristen, die sich feige hinter der Zivilbevölkerung verstecken. Die Zivilisten zu schützen, muss daher oberste Aufgabe der Bundeswehr sein. Dafür braucht es gut ausgebildete Spezialisten, die hervorragende Bedingungen benötigen. Darin investiert das Verteidigungsministerium die 23 Millionen Euro – gut angelegtes Geld.

Vergangenheit: Mit der Aussage, in den nächsten Jahren 23 Millionen Euro in die Immobilie investieren zu wollen, hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beim Tag der Bundeswehr am vergangenen Wochenende ein klares Bekenntnis zum Standort Oldenburg abgelegt.

„Ein Großteil der Investitionskosten ist für die Sanierung der Energie- und Wasserversorgung der Kaserne vorgesehen“, teilt eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage der NWZ mit. Dieses Projekt befindet sich in der Anfangsphase der Planung, heißt es weiter.

Für den Neubau eines Tagungs- und Konferenzgebäudes für die 1. Panzerdivision sowie für den Anbau eines neuen Konditions- und Fitnessraumes erfolgt am nächsten Donnerstag der erste Spatenstich in der Kaserne. In naher Zukunft wird an die bestehende Sporthalle ein neuer Konditions- und Fitnessraumes angebaut.

„Weitere Haushaltsmittel sind für die in der Planung befindlichen Baumaßnahmen zur Modernisierung der Kaserne, wie die Vernetzung und Anbindung von Unterkunfts- und Betreuungsbereichen an das IT-Liegenschaftsnetz, Anpassungen im Bereich der militärischen Sicherheit sowie der Rückbau des Gebäudes der Unteroffiziersheimgesellschaft nach Umzug in das neue Wirtschaftsgebäude vorgesehen“, teilt die Sprecherin des Verteidigungsministeriums weiter mit.

Ein geringer Teil der Investitionssumme sei noch für den Abschluss der bereits des im Umbau befindlichen Sanitätsversorgungszentrums und zur Herrichtung von Parkplätzen in der Kaserne notwendig, heißt es abschließend.