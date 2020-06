Militär-Geschichte: Panzerbrigade 31 vor 60 Jahren in Oldenburg aufgestellt

Bümmerstede Hannover, Delmenhorst, Oldenburg, Schwanewede, Oldenburg: Die Orte, an denen Oberstleutnant a.D. Friedrich-Wilhelm Kröchert bei der Bundeswehr stationiert war, sind leicht zu überschauen. Von kriegerischen Auslandseinsätzen war nicht die Rede, als er am 1. Juli 1958 als Wehrpflichtiger in die Bundeswehr eintrat – andere Zeiten. 82 Jahre ist der ehemalige Soldat und gebürtige Greifswalder heute alt, die Bundeswehr liegt ihm noch immer sehr am Herzen.

Erinnert sich: Oberstleutnant a.D. Friedrich-Wilhelm Kröchert gehörte von 1958 bis 1993 der Bundeswehr an – die meiste Zeit der Panzergrenadierbrigade 31

Und so erinnert er daran, dass am 1. Juli 1960, also vor 60 Jahren, die „Oldenburgische“ Panzergrenadierbrigade 31 aufgestellt wurde – zunächst in der Hindenburg-Kaserne an der Cloppenburger Straße, ein Jahr später in der Bümmersteder Henning-von-Tresckow-Kaserne.

Rückblick

Ein Rückblick: Als einer der ersten Bundeswehrverbände übten Teile der Brigade im Jahr 1961 auf dem französischen Truppenübungsplatz Sissonne – wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein sensationeller Beitrag zur Völkerverständigung, die 11. Panzergrenadierdivision war in die Nato eingegliedert worden. Bei der verheerenden Sturmflut am 13. Februar 1962 wurde die Brigade in der Wesermarsch eingesetzt. Neun Soldaten starben dabei, gerettet wurden 1100 Menschen aus unmittelbarer Lebensgefahr. Dafür wurden die Männer mit 900 Verdienstmedaillen des Landes Niedersachsen ausgezeichnet. 1979 kamen sie bei der Schneekatastrophe zum Einsatz und machten die Verkehrsverbindungen frei.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Verteidigungsminister da

Bei der Aufstellung der Brigade nahm im Jahr 1960 übrigens eine schillernde politische Persönlichkeit gemeinsam mit Vier-Sterne-General Hans Speidel die Parade der Soldaten auf der Cloppenburger Straße ab – Bundesverteidigungsminister Franz-Josef Strauß. Das Kommando übernahm Brigadegeneral Otto Uechtritz. Bis zu 12 000 Soldaten waren zu der Zeit in Oldenburg stationiert. Zur Panzergrenadierbrigade 31 gehörten zudem Einheiten in den Standorten Delmenhorst, Varel und Wildeshausen.

Details zur Einheit Zur Panzergrenadierbrigade 31 gehörten im Zuge Heeresstruktur IV von 1982 bis 1990 Stab/Stabskompanie in Oldenburg, Panzergrenadierbataillon 311 in Varel, Panzergrenadierbataillon 312 in Delmenhorst, Panzergrenadierbataillon 313 in Varel, Panzerbataillon 314 in Oldenburg, Panzerartilleriebataillon 315 in Wildeshausen, Feldersatzbataillon 113 in Oldenburg (Geräteeinheit, inaktiv), Panzerjägerkompanie 310 in Oldenburg, Panzerpionierkompanie 310 in Delmenhorst, Instandsetzungskompanie 310 in Oldenburg, Nachschubkompanie 310 in Oldenburg. Das Verbandsabzeichen der Panzergrenadierbrigade zeigt auf blauem Grund drei Wellenkämme und zwei goldene Steckkreuze. Dieses Symbol ist im Wappen des Landes Oldenburg enthalten. Bis auf den Rand ist es mit dem der ehemals übergeordneten 11. Panzergrenadierdivision gleich. Der Name „Oldenburgische Brigade“ geht auf das Oldenburgische Infanterieregiment Nr. 91, X. Armeekorps, 19. Division, 37. Infanterie-Brigade Oldenburg (Großherzogtum) zurück. Die Kameradschaft „Oldenburgische Infanterie“ wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. In ihr trafen sich Soldaten der Oldenburger Infanterie-Regimente. Nachdem 1963 mit einem Appell der Panzergrenadierbrigade 31 das 150-jährige Bestehen der Oldenburger Infanterie gefeiert wurde, ging die Tradition anlässlich der 175. Wiederkehr des Gründungsjahres 1988 auf das Panzerbataillon 314 über. Die „Oldenburgische Luftlandebrigade 31 führte seit 1993 die Tradition fort. Sie ging wiederum im Jahr 2015 im Fallschirmjägerregiment 31 der Luftlandebrigade 1 auf. Die Kaserne befindet sich zwischen Bremen und Hamburg gelegen in Seedorf bei Zeven.

Die Oldenburger schlossen ihre Brigade ins Herz – zum Tag der offenen Tür im September 1980 kamen knapp 20 000 Besucher in die Kaserne. Rund 500 Soldaten gewährten Einblicke in den Kampfpanzer Leopard 1, die Panzerhaubitze M 109 G, den Kanonen- und Raketenjagdpanzer bis hin zu den kleinen Mehrzweck-Kraftwagen.

Im Jahr 1990 durfte sich zum 30-jährigen Bestehen die Panzergrenadierbrigade 31 „Oldenburgische Panzergrenadierbrigade“ nennen. Das sollte das gute Verhältnis mit der Bevölkerung in Oldenburg und dem Oldenburger Land dokumentieren.

Eiserner Vorhang fiel

Der Eiserne Vorhang fiel Ende 1989, der Kalte Krieg war beendet. Im Zuge der Umstrukturierungen wurden die Luftlandebrigade 27 aus Lippstadt unter dem damaligen Kommandeur Oberst Volker Löw und die „Oldenburgische“ Panzergrenadierbrigade 31 unter Kommandeur Oberst Klaus Olshausen zusammengeführt. Mit einem feierlichen Appell wurde am 1. April 1993 die neue „Oldenburgische“ Luftlandebrigade 31 in der Henning-von-Tresckow-Kaserne aus der Taufe gehoben. Die Einheit zog in die Donnerschwee-Kaserne um und Anfang 2006 mit Brigadestab und Kompanien nach Bümmerstede zurück. Unter dem Brigade-Motto „Einsatzbereit – jederzeit – weltweit“ kamen und kommen die Soldaten heute in Krisengebieten zum Einsatz – sie gehören mittlerweile zum Fallschirmjägerregiment 31.

Es wurde im Jahr 2014 aus dem Fallschirmjägerbataillon 313, dem Fallschirmjägerbataillon 373 und dem Luftlandeunterstützungsbataillon 272 aufgestellt. 1800 Soldatinnen und Soldaten leisten ihren Dienst in elf Kompanien.

Die Zeiten haben sich für die Bundeswehr grundlegend geändert, das weiß auch Friedrich-Wilhelm Kröchert, der heute mit seiner Ehefrau in Osternburg lebt. Nur die Kameradschaft zu einigen Kollegen von damals ist geblieben. Zur „Elefantenrunde“ treffen sich heute noch acht Männer, die der Panzergrenadierbrigade 31 einst angehörten.

In der Henning-von-Tresckow-Kaserne ist heute der Stab der 1. Panzerdivision untergebracht, der von Hannover nach Oldenburg verlegt wurde – quasi auf den Spuren von Kröchert. Der Nachschub-Stabsoffizier war im Herbst 1993 in den Ruhestand entlassen worden.