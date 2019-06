Bürgerfelde In die Feldstraße soll bei einer möglichen Neugestaltung des Bahnübergangs Alexanderstraße doch keine Linksabbiegespur führen. Darauf verständigten sich Verwaltung und Politik am Montag im Verkehrsausschuss. Die Stadt hatte zuvor erste Pläne präsentiert, wie der Bereich aussehen könnte, wenn der höhengleiche Bahnübergang durch eine Eisenbahnüberführung ersetzt werden sollte. Das Abbiegen in die Feldstraße für Autofahrer, die stadteinwärts unterwegs sind, ist dort jetzt verboten.

Das wird allerdings immer wieder ignoriert. Daher hatte die Verwaltung eine Öffnung der Einfahrt und einen regulären Abbiegestreifen vorgesehen. Dagegen regte sich Protest von Anwohnern, den auch die Politik nachvollziehen konnte. Die Lösung von Straßenbauamtsleiter Bernd Müller, von diesem Streifen abzusehen und die Einfahrt in die Feldstraße komplett zu untersagen, stieß im Ausschuss auf Zustimmung.

Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, ein Meinungsbild vor Ort einzuholen, ob auch die Ausfahrt auf die Alexanderstraße untersagt werden und dieser Straßenbereich komplett geschlossen werden sollte. Eine Zufahrt zu diesem Bereich der Feldstraße wäre dann nur noch über die Bürgerfelder Straße möglich.